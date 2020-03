Gallarate, incendio in un’azienda di materie plastiche

Non c’è pace per la Lombardia, già in ginocchio a causa dell’epidemia di Coronavirus: un incendio, infatti, è scoppiato in un’azienda di materie plastiche che si trova a Gallarate. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 13 di sabato 21 marzo per motivi ancora da chiarire nello stabilimento della Gallazzi Spa, che si trova in via San Giorgio, nel quartiere di Cedratee, al confine con Cassano Magnago. Subito dopo l’incendio, un’alta colonna di fumo, visibile a chilometri di di distanza, si è alzata in cielo.

Parigi: vasto incendio nella zona della Gare de Lyon

Secondo quanto ricostruito al momento dell’incendio, nell’azienda si trovavano circa una dozzina di operai. Fortunatamente, tutti sono riusciti a uscire in tempo e non vengono segnalati feriti. Sul posto è ancora presente un’ambulanza, ma per motivi precauzionali. Dopo l’allarme, due autobotti e due autoscale dei vigili del fuoco delle sedi di Busto, Somma e Varese sono intervenute per tentare di domare le fiamme. Il sindaco di Gallarate Andrea Cassani ha invitato la popolazione a tenere le finestre chiuse per precauzione.

Leggi anche: 1. Bergamo, esplosione in palazzina a Seriate: un morto e 2 feriti / 2. Migranti, incendio nel campo di Moria a Lesbo: muore minorenne

Potrebbero interessarti Coronavirus, Prato: lunghissima fila al supermercato Coronavirus, il coro dei lavoratori bergamaschi: “La gente come noi non molla mai” | VIDEO Coronavirus, il video commovente di un paziente che torna a casa: “I ghostbuster hanno riportato nonno Eugenio a casa”