Forlì, no vax ucciso dal Covid a 38 anni: aveva provato a curarsi a casa con terapie fai da te

Quando era arrivato in ospedale, le sue condizioni apparivano già critiche. Un 38enne di Forlì, No vax, è stato stroncato dal Covid il 1 gennaio 2022. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Il Resto del Carlino, il giovane uomo avrebbe tentato cure fai da te a casa. Poi, con il peggioramento della situazione, si è presentato in ospedale in condizioni già serie ed è morto nella mattinata del primo dell’anno. La Ausl ha confermato la mancata vaccinazione.

L’uomo avrebbe contratto il virus a novembre, decidendo però di non rivolgersi subito alle strutture sanitarie, ma di cercare di curarsi con terapie casalinghe. A dicembre, a causa del peggioramento della sua salute, il 38enne si è presentato all’ospedale di Forlì. Il suo quadro clinico, pur non presentando, a quanto risulta, particolari patologie pregresse, è apparso subito molto compromesso da complicanze polmonari. Il personale sanitario ha tentato ogni terapia possibile ma le condizioni dell’uomo sono peggiorate. Alcuni giorni fa è stato disposto il suo trasferimento d’urgenza al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove, nonostante le cure dei medici, l’uomo è deceduto.

