Cremona, “A morte chi ha il vaccino”: il brindisi di Capodanno dei No vax | VIDEO

Il conto alla rovescia, gli abbracci, i sorrisi, i bicchieri per brindare al nuovo anno e poi il coro “Libertà, libertà, libertà”. Il video, poi rimosso, mostra i festeggiamenti di Capodanno del Comitato Fortitudo di Cremona. A un certo punto si sente una voce fuori campo che dice: “A morte chi c’ha il vaccino! Bruciamo le galere”, e in chiusura del filmato: “La guerra non è finita, libertà!”. Il brindisi, a cui hanno partecipato esponenti no vax, ha suscitato diverse polemiche e reazioni di condanna.

   

Il Comitato, in risposta, ha pubblicato su Facebook una nota in cui ha spiegato: “Nel corso della serata dell’ultimo dell’anno abbiamo pubblicato un video celebrativo che aveva lo scopo di festeggiare un anno di lotta e di controinformazione che ha impegnato intensamente il nostro comitato”. In riferimento alla voce fuori campo ha specificato: “Purtroppo una persona presente alla festa che non appartiene al Comitato Fortitudo ha espresso una frase che nel baccano festoso ci è sfuggita e che troviamo assolutamente non in linea con il nostro pensiero e dalla quale prendiamo le distanze. Noi siamo per la Pace, per la verità e l’amore fra le persone. Vaccinati e non”. E ha aggiunto: “la persona che ha pronunciato quelle parole è già stata allontanata e non parteciperà mai alle nostre attività a nessun titolo”.