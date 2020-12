Le feste e i ponti del 2021: il calendario completo delle festività

Il 2021, Covid permettendo, potrebbe essere l’anno in cui tornare a viaggiare con maggiore frequenza: di seguito, quindi, viene proposto il calendario completo delle feste e dei ponti del nuovo anno. Iniziamo col dire che nel nuovo anno i giorni di festa non cadono proprio bene e che le giornate in cui poter programmare lunghi ponti non sono moltissime.

Tuttavia, alcuni giorni favorevoli per una breve vacanza vi sono, anche non così numerosi come si sperava soprattutto dopo un anno così difficile come il 2020.

Il 2021 inizia subito forte dal punto di vista delle vacanze dal momento che il 1 gennaio cade di venerdì. Il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, invece, cade in mezzo alla settimana (è un mercoledì).

Tralasciando Pasqua e Pasquetta che ovviamente cadono di domenica e lunedì (quest’anno si celebrano il 4 e il 5 di aprile), si arriva al 25 aprile e al 1 maggio che purtroppo cadono rispettivamente di domenica e sabato.

Va meglio con il 2 giugno, festa della Repubblica, che viene di mercoledì, mentre i romani possono ritenersi fortunati dal momento che la festa di San Pietro e Paolo, patroni di Roma per l’appunto, cade di martedì 29 giugno.

Ferragosto (15 agosto) è di domenica, mentre il 1 novembre, giorno dei Santi, viene di lunedì. Anche a Milano possono ritenersi soddisfatti dal momento che Sant’Ambrogio, patrono della città meneghina, cade di martedì, mentre il giorno seguente, l’8 dicembre, quello in cui si festeggia l’Immacolata concezione, è un mercoledì.

Natale cade di sabato mentre Santo Stefano viene di domenica. Il 31 dicembre 2021, quindi, l’arrivo del nuovo anno si celebrerà di venerdì, mentre Capodanno, ovvero il 1 gennaio 2022, sarà ovviamente di sabato.

1 gennaio, venerdì

Capodanno

6 gennaio, mercoledì

Epifania

4 aprile, domenica

Pasqua

5 aprile, lunedì

Lunedì dell’Angelo, cioè Pasquetta

25 aprile, domenica

Festa della liberazione

1 maggio, sabato

Festa dei lavoratori

2 giugno, mercoledì

Festa della Repubblica italiana

29 giugno, martedì

San Pietro e Paolo, santi patroni di Roma

15 agosto, domenica

Ferragosto

1 novembre, lunedì

Giorno dei Santi

7 dicembre, martedì

Sant’Ambrogio, santo patrono di Milano

8 dicembre, mercoledì

Immacolata concezione

25 dicembre, sabato

Natale

26 dicembre, domenica

Santo Stefano

31 dicembre, venerdì

San Silvestro

1 gennaio 2022, sabato

Capodanno

