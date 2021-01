Festa in una rsa per l’arrivo del vaccino anti-Covid: 28 contagiati

Canti, balli e abbracci per l’arrivo della prima dose del vaccino anti-Covid: la festa nella rsa, però, si è trasformata in un vero e proprio focolaio di Coronavirus con ben 28 contagiati, al momento tutti asintomatici.

È quanto avvenuto alla residenza socio-sanitaria assistenziale “Casa Caterina” di Adelfia, in provincia di Bari. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, sia il personale sanitario che gli anziani ospiti della struttura hanno “salutato” l’arrivo della prima dose del vaccino, somministrato a tutti il 15 gennaio scorso, con una festa in cui evidentemente non sono state rispettate tutte le norme anti-Covid.

Circa una settimana dopo, il party si è trasformato in un focolaio di Covid con 28 contagiati, di cui 13 anziani ospiti, che sono stati trasferiti e isolati in un’altra ala della struttura, e 15 operatori, tra cui anche il direttore Nicola Dellino.

“Per noi era davvero una festa, il regalo che i nostri nonni avevano chiesto alla Befana” ha dichiarato Dellino, sottolineando ovviamente che “il vaccino non ha niente a che vedere con i contagi”.

