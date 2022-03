Maxi colluttazione a un evento per la Festa della Donna

Si è trasformato in un vero e proprio Far West la serata organizzata in occasione della Festa della Donna a Villaricca, in Campania.

Alla festa, dove si è scatenata la colluttazione, si stava esibendo la nota Tiktok influencer Rita de Crescenzio.

La sicurezza ha tentato di tenere a bada i fan della cantante, ma la situazione è degenerata e in poco tempo sono cominciati a volare i fatidici “stracci.”