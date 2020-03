Festa della donna, discorso Mattarella: “Grazie, combattete Coronavirus” | VIDEO

Nel giorno della Festa della donna più singolare degli ultimi decenni, senza eventi e manifestazioni in tutta Italia a causa dell’emergenza Coronavirus, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto omaggiare le donne nel suo consueto discorso dell’8 marzo. “Per i motivi che tutti conosciamo – ha detto il capo dello Stato – quest’anno non potremo celebrare la giornata internazionale della donna al Quirinale. Ma desidero egualmente inviare a tutte le donne italiane e a quante si trovano in Italia un messaggio di vicinanza, di solidarietà”. Donne che “lavorano in condizioni difficili, con competenza e con spirito di sacrificio. Con la capacità esemplare di sopportare carichi di lavoro molto grandi”.

Nel suo intervento, Mattarella ha voluto soprattutto ringraziare tutte quelle donne che sono impegnate in queste settimane difficili ad affrontare l’emergenza Coronavirus: negli ospedali, nei pronto soccorso, nelle farmacie, ma anche semplicemente in casa. “Sostenere e rispettare la condizione femminile, ascoltare le donne – ha aggiunto – vuol dire, in realtà, rendere migliore la nostra società per tutte e per tutti. Le donne contribuiscono, in misura particolare, a cogliere il valore universale e concreto del dialogo, della solidarietà, della pace”.

“Da tanto tempo le donne – ha detto ancora il presidente della Repubblica nel suo discorso sulla Festa della donna – in tutto il mondo, sono protagoniste di importanti progressi sociali e culturali. In numerose occasioni e in diversi ambiti sono state motori del cambiamento”.

