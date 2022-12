Ferrara, suv investe due bici e fugge: morto ragazzo di 16 anni

Travolti da un suv che si è poi dato alla fuga. Ieri sera due ragazzi in bicicletta sono stati investiti a Ferrara, in un incidente costato la vita a un giovane di 16 anni mentre un 17enne è rimasto ferito gravemente. Dopo lo scontro, avvenuto intorno alle 22, una delle due biciclette si è schiantata contro un platano a lato della strada, mentre l’altra è finita al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia locale, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il ferito è stato portato all’ospedale di Cona, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Alla guida del Suv che li ha colpiti un 37enne ferrarese, che non si è fermato sul luogo dell’incidente. Circa tre ore dopo ha scelto di costituirsi alla polizia municipale Terre Estensi, secondo quanto dichiarato dal comune di Ferrara.