15 agosto Negozi aperti | Negozi chiusi | Ferragosto 2019 | Supermercati

Il 15 agosto, giorno di Ferragosto, quali negozi sono aperti e quali chiusi? È una domanda che si pongono alcune decine di migliaia di persone che, in vacanza e non, per necessità o meno, intendono trascorre la giornata festiva facendo shopping. Qui elenchiamo le principali informazioni per chi vuole compiere acquisti in centri commerciali e supermercati giovedì 15 agosto 2020.

Negozi aperti

Si tratta, ovviamente, di un anno particolare per via dell’emergenza Coronavirus, ma come negli altri anni a Ferragosto non tutti i negozi resteranno aperti: molti esercizi commerciali, infatti, non tireranno su la serranda, mentre altri sceglieranno di rimanere comunque aperti nonostante il giorno festivo. Sicuramente il 15 agosto però saranno tante le opportunità per fare la spesa, tra piccole attività commerciali e grandi store. A Roma, Milano e Napoli resteranno aperte la maggior parte dei negozi e tanti supermarket e centri commerciali.

Negozi chiusi

Per quanto riguarda invece i negozi chiusi a Ferragosto va rilevato che tante note catene hanno deciso di abbassare le serrande il 15 agosto.

Roma

È interessante notare anche quali sono le aperture e le chiusure città per città. A Roma e dintorni il 15 agosto rimarranno certamente aperti. A Roma rimarranno aperti per Ferragosto Parco Leonardo, Roma Est (soltanto cinema e ristoranti) e Castel Romano Outlet. Per quanto riguarda i supermercati, si potrà andare a fare la spesa in quello di viale XXI Aprile, viale Trastevere, Largo Loria, corso Trieste, viale Somalia, viale dei Colli Portuensi, via Laurentina, Largo Loria o via dei Prati Fiscali. Aperti anche gli esercizi della stazione Termini (aperto h24), che ospita 80 negozi. Per tutte le informazioni sui negozi aperti o chiusi a Roma nel giorno di Ferragosto, comunque, è possibile chiamare il numero dedicato del Comune di Roma 06.06.08.

Milano

A Milano rimarranno aperti i supermercati come l’Esselunga di Via Piave e di Viale Papiniano, tutti i supermercati Pam della città (esclusi quelli di Viale Tibaldi, Via Tolstoj e Via Bazzini), tutte le Sma, la Standa di Via Torino, l’Unes di Viale Premuda e di Via Spallanzani. Per ulteriori informazioni, comunque, si consiglia di utilizzare l’elenco aggiornato dei supermercati aperti a ferragosto a Milano accedendo al sito della Federdistribuzione.

Firenze

A rimanere aperti, dalle 10 alle 20, ci saranno Ikea e l’outlet di Barberino, oltre ai supermercati del marchio Esselunga di Galluzzo, Via del Gignoro e via Di Novoli, che però osserveranno l’orario ridotto dalle 8 alle 14. Aperti anche il centro commerciale Il Parco a Calenzano, con il Carrefour che osserverà l’orario 7.30-21.00, i punti vendita Carrefour Express di via il Prato e via Ginori, la Conad alle Piagge, quello in via Pietrapiana, dalle 9 alle 20.30. Aperti i punti Pam di via Francavilla (aperto dalle 8 alle 22), di viale dei Mille (dalle 9 alle 21).

Napoli

Nella giornata di Ferragosto 2020 a Napoli saranno diverse le attività aperte: due negozi su tre, compresi bar e ristoranti. Anche se non c’è ancora un piano concordato con gli esercenti, parte dei negozi sono pronti a restare con le saracinesche alzate dal primo al 31 agosto.

