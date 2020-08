Meteo Ferragosto 2020: le previsioni in Italia per la giornata del 15 agosto

METEO FERRAGOSTO 2020 PREVISIONI – Avete intenzione di fare una scampagnata fuori casa per Ferragosto 2020? Prima di partire bisogna ovviamente dare un’occhiata al meteo: quale sono le previsioni del tempo per la giornata del 15 agosto 2020?

Si preannuncia un Ferragosto all’insegna del caldo nella quasi totalità della penisola, ma in alcune zone d’Italia potrebbero esserci delle sorprese. Come spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.it “A causa della grande quantità di energia potenziale dovuta al contrasto tra la massa d’aria calda portata dall’anticiclone africano e l’aria fredda in quota potrebbero arrivare temporali anche molto forti sull’arco alpino e prealpino”.

Ecco allora le previsioni meteo complete e aggiornate per Ferragosto 2020.

Meteo Ferragosto 2020 | Le previsioni di sabato 15 agosto in Italia: temperature, mari e venti

NORD

Al Nord cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, ma con locali addensamenti associati a isolati piovaschi lungo la fascia costiera al mattino e sulle Alpi fino al tardo pomeriggio.

Meteo Ferragosto 2020 | CENTRO E SARDEGNA

Ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutte le regioni, salvo addensamenti compatti lungo le coste tirreniche peninsulari al mattino.

SUD E SICILIA



Per quanto riguarda la giornata di Ferragosto 2020, al Sud il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con al più annuvolamenti compatti sulla Campania nelle prime ore della giornata.

VENTI

A Ferragosto 2020 i venti saranno deboli da Nord sulla Puglia, generalmente deboli variabili altrove, a regime di brezza lungo le coste.

Meteo Ferragosto 2020 | MARI

Da poco mosso a mosso lo Ionio meridionale, poco mossi o localmente mossi i restanti bacini.

Le temperature

In tutta Italia le temperature minime sono in calo sui rilievi alpini e prealpini, Friuli, pianura veneta, Sardegna, aree interne del centro, Molise, appennino campano, Puglia settentrionale. In rialzo, invece, in Calabria e Sicilia e stazionarie altrove. Massime in aumento poi in Piemonte orientale, Lombardia, Trentino, Friuli, alpi venete, bassa Toscana, Sardegna nord-occidentale, alto Lazio e coste ioniche.

In definitiva dunque un Ferragosto all’insegna del tempo stabile salvo qualche probabile rovescio nel Settentrione, per lo più sui rilievi alpini.

