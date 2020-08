Ferragosto 2020 frasi: auguri, immagini e citazioni da condividere | WhatsApp | Buon Ferragosto

FERRAGOSTO 2020 FRASI – Ferragosto è una festa molto sentita da tutti gli italiani, per cui è un’ottima occasione per inviare gli auguri di buon Ferragosto alle persone a cui vogliamo bene. Un semplice gesto, attraverso frasi, immagini o citazioni, da condividere su WhatsApp o su Facebook con i nostri amici e parenti. Il modo migliore per fare degli auguri semplici, originali e divertenti. È brutto infatti ricevere sempre gli stessi auguri e frasi. Ecco allora alcuni utili consigli, immagini, frasi e citazioni belle da condividere in questo 15 agosto, per un Ferragosto 2020 diverso dal solito.

Le frasi e le immagini da condividere

Auguri, frasi e citazioni di buon Ferragosto

Se non siete molto fantasiosi, ma volete sorprendere i vostri cari con degli auguri di buon Ferragosto 2020 originali e divertenti, ecco alcune frasi e citazioni che fanno al caso vostro. Anche dei proverbi e degli aforismi sono adatti da condividere in giornate come questa:

Ferragosto è un apostrofo rosa fra le parole “ti” e “aspetto col digestivo in mano”

Buone ferie a tutti! Che il riposo aiuti a recuperare le energie spese in questo anno di lavoro!

Un bella giornata di sole, una grigliata con gli amici in compagnia: ecco la ricetta per un Ferragosto ricco d’allegria. Auguri a tutti voi

Su che autostrada lo passate il Ferragosto?

Prova costume fallita: non pensiamoci, godiamoci il Ferragosto e da domani tutti a dieta!

Dopo esserci gonfiati i salvagenti tutto l’anno a lavoro, è ora di gettarli a mare per godersi le meritate ferie!

A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, Ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po’ e dedicarsi a vivere.

Sono i colori del mondo a rendere i viaggi indimenticabili. Buon Ferragosto!

Visto che prevedo il futuro, so già che oggi passerai il Ferragosto in autostrada. Tanti auguri e mi raccomando, munisciti di pazienza e birra gelata!

Perché si festeggia Ferragosto?

Ferragosto 2020 frasi | E ancora

Una volta passato il Ferragosto, inizia una lunga successione di “Ora mi metto a dieta”, di solito perdura fino a Natale. Buon Ferragosto, e ricorda, la bilancia l’hai lasciata a casa, goditela!

In estate ci sono fuochi d’artificio, stelle cadenti, i tramonti e i sogni in riva al mare. L’estate è un sentimento, e il Ferragosto è il suo cuore.

Abbiamo gonfiato salvagenti tutto l’anno. è arrivato il momento di buttarli in mare e goderci l’estate. Auguri!

Questo è il mio periodo dell’anno preferito. Per qualsiasi cosa posso usare la scusa: “Non posso, ho troppo caldo!”.

I secoli passano, imperterriti e duri, ma le domande esistenziali sono sempre le stesse. Dio esiste? Siamo soli nell’universo? Ma soprattutto… Cosa fai a Ferragosto?

Ci sono quattro stagioni in un anno. Ed ognuna di queste ha almeno una festa in cui si mangia. Buon Ferragosto.

Ferragosto in compagnia, vedrai che ti passa la malinconia.

La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. Buon Ferragosto!

Buon Ferragosto, che sia pieno di sole, risate e magia.

Auguri per un Ferragosto pieno di sogni e di stelle cadenti.

Buone vacanze colleghi di lavoro! Ci rivediamo a settembre, possibilmente tutti più rilassati e, perché no, più abbronzati!

Che i colori dei cielo e la magia delle vacanze vi portino felicità e tante ore liete. Auguri di Buon Ferragosto!

La cosa che preferisco del mio lavoro sono le ferie. Buon Ferragosto a tutti!

Questa estate, visto che hai lasciato il fisico a casa, punta sulla simpatia! Buone vacanze!

Che sia un Ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene. Non servono grandi cose per fare grande un giorno, buon ferragosto.

Chi ama frasi all’insegna dell’ironia, troverà sicuramente divertenti questi auguri:

E domani 50 sfumature di griglia!

Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta. Buona pre-abbuffata!

Il Santo Patrono del Ferragosto? La parmigiana di melanzane… Celebriamo come si deve!

Ti faccio gli auguri di Ferragosto adesso, prima di mettermi a tavola, perché con molta probabilità domani saremo tutti in coma da cibo!

“Cosa fai a Ferragosto?” è la versione estiva del “Cosa fai a Capodanno?”

Ferragosto 2020 frasi | Le immagini più belle

Se inviare gli auguri solo con un messaggio testuale vi sembra insufficiente, quale miglior occasione allora per condividere su WhatsApp e tutti i social anche delle belle immagini e foto. Ecco le migliori che abbiamo selezionato per voi:

