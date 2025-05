Femminicidio di Martina Carbonaro, De Luca: “Era fidanzata a 12 anni, è un problema” | VIDEO

È polemica sulle dichiarazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che, commentando il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dal suo ex fidanzato, il 19enne Alessio Tucci, ha sottolineato il fatto che la giovane fosse fidanzata da quando aveva 12 anni. Intervenuto agli Stati generali sull’ambiente 2025 in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli, il presidente campano ha dichiarato: “Ho letto sui giornali la vicenda di questa ragazzina uccisa ad Afragola a 14 anni. Ho letto che era fidanzata da 2 anni con un ragazzo. 12 anni. Non so. È difficile, diciamo”.

Le parole del governatore De Luca sul femminicidio di Afragola ripropongono la vecchia giustificazione maschilista: è lei che se l’è andata a cercare. Spero siano respinte con forza da tutti: questo tipo di pensiero, più attento ai presunti “peccati” della vittima che alle azioni… pic.twitter.com/5V2IpWp3a6 — Mara Carfagna (@mara_carfagna) May 30, 2025

A quel punto è intervenuta l’influencer Valeria Angione che ha dichiarato: “Non è un problema della ragazza che aveva 14 anni, ma è del ragazzo che l’ha ammazzata”. De Luca ha poi proseguito: “Io direi a quelli della mia generazione: siate padri e madri, non finti giovani”. “Ma anche sui loro figli maschi, soprattutto” ha replicato Angione con De Luca che concorda ma obietta: “Soprattutto sui figli maschi, assolutamente. Anche se a me questa storia del paternalismo”. L’influencer, quindi, ha aggiunto: “Presidente, mi scusi, a volte è difficile accettarlo, però c’è veramente un problema di di base. Io da influencer non mi sento di dare la colpa alla ragazza che aveva 12 anni quando si è fidanzata, cioè mi fa proprio male sentire dire questo”.

“Stavo dicendo il contrario – replica il governatore campano – Sto dicendo un’altra cosa, per te è normale che una ragazza di 12 anni, che è una bambina, si fidanza senza che nessuno dica niente? Per me è un problema. Ovviamente, io concordo con quello che dice lei. Tu la violenza che eserciti, quale che sia l’interlocutore”. “È sempre violenza di genere” replica l’influencer con De Luca che risponde: “Assolutamente. Io sono d’accordo anche, per esempio, su come presentarsi. In genere c’è un dibattito: ‘Noi siamo libere, la donna deve presentarsi come vuole, mettersi mezza nuda, e nessuno deve dire nulla’. Non c’è dubbio. Io ho il diritto di fare quello che voglio, poi ti posso dire da padre che siccome abbiamo un mondo nel quale ci sono anche persone che hanno un po’ di disturbi, un po’ di fragilità, forse è ragionevole avere un po’ di prudenza”.