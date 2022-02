Feltri contro il no vax Cabras: “Non pagheremo le spese del funerale”

“La scelta fatta dall’onorevole è legittima, se dovesse morire ce ne faremo una ragione ma l’importante è che le spese del funerale non ricadono su di noi”: lo ha affermato Vittorio Feltri commentando la decisione del deputato no vax Pino Cabras di non vaccinarsi contro il Covid.

Il siparietto è andato in scena nella mattinata di martedì 15 febbraio nel corso della trasmissione L’aria che tira, in onda su La7. Entrambi ospiti del programma, Pino Cabras e Vittorio Feltri hanno discusso dell’obbligo vaccinale per gli over 50, in vigore proprio da oggi.

Cabras ha espresso le sue opinioni e spiegato perché non intende vaccinarsi. A quel punto, Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, ha preso la parola e dichiarato: “La scelta fatta dall’onorevole è legittima, ma molto tortuosa. Io personalmente non l’avrei percorsa per evitare tanti fastidi e fatiche, compresa quella di rinunciare all’intero stipendio o a parte di esso”.

“Cabras è padronissimo di non farsi vaccinare anche se tutti sanno che il modo migliore per difendersi dal virus. Non possiamo vietare a nessuno di comportarsi in modo libero”.

“Cabras – ha aggiunto Feltri – ha esercitato una facoltà che non può essergli negata. Se poi dovesse ammalarsi e dovesse anche morire, pazienza, ce ne faremo una ragione. L’importante è che le spese del funerale non ricadano su di noi”. Il deputato no vax a quel punto ha fatto un gesto scaramantico, ovvero le corna.