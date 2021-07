Europei e Black Lives Matter, Balotelli: “Io mi sarei inginocchiato e avrei fatto fare lo stesso agli altri”

Come si sarebbe comportato Mario Balotelli di fronte alla questione dell’inginocchiarsi o meno per Black Lives Matter? La risposta la fornisce lui stesso dal suo profilo Instagram. “Io mi sarei inginocchiato e avrei fatto fare la stessa cosa a tutti gli altri”. Come è noto la Nazionale si è inginocchiata prima del match con il Belgio, ma solo in solidarietà al gesto della squadra avversaria, avevano specificato gli azzurri. Balotelli invece non ha dubbi: se fosse stato in campo avrebbe fatto inginocchiare tutti. L’ex giocatore di Inter e Milan incrocia le dita quando gli chiedono se la Nazionale vincerà gli Europei e a chi afferma che nella selezione del ct Mancini manchi solo Supermario, risponde: “No, l’Italia sta facendo benissimo anche senza di me. Ma grazie del pensiero”.

Venerdì sera, a Monaco di Baviera, prima del quarto di finale degli Europei con il Belgio, la Nazionale si è messa in ginocchio in favore del movimento Black Lives Matter.

“Non c’è stata nessuna richiesta, quando capiterà e ci sarà la richiesta dell’altra squadra, ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra – le parole del difensore italiano -. Ma cercheremo sicuramente di combattere il razzismo in altro modo, con delle iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi”.