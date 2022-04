Epatite acuta tra i bimbi, trovati i primi casi anche in Italia: colpiti 4 bambini

Anche in Italia sono stati rilevati i primi casi sospetti di epatite acuta pediatrica, dopo l’allarme lanciato in Europa dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). Secondo l’agenzia europea, la malattia di origine sconosciuta è stata rilevata anche in Irlanda, Spagna, Danimarca e Paesi Bassi, oltre che Stati Uniti e Regno Unito, dove sono stati segnalati i primi casi.

In Italia sono almeno quattro i bambini ricoverati nei centri per le malattie al fegato, secondo quanto riporta La Repubblica. Due casi sarebbero gravi, tanto da aver reso necessario il trapianto del fegato.

Finora sono circa un centinaio i casi riportati negli ultimi due mesi in tutto il mondo, dei quali 74 in Regno Unito. Ancora sconosciuta la causa della malattia, che alcuni ipotizzano legata a Covid-19 o ad altre forme di infezioni virali, come quella da adenovirus. Anche in Italia, uno dei casi sospetti è stato infettato dal nuovo coronavirus mentre un altro da un adenovirus. “Ad oggi non abbiamo evidenza che vi sia una correlazione con il nuovo coronavirus”, aveva dichiarato negli scorsi giorni Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità.