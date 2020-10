Enrico Montesano costretto dalla polizia a indossare la mascherina

Enrico Montesano è stato fermato dalla polizia in piazza a Montecitorio perché non indossava la mascherina dopo aver partecipato alla manifestazione per chiedere la liberazione di Chico Forti, insieme alla moglie e a Salvini. “La legge impone di girare a volto scoperto”, afferma l’attore per giustificarsi. Poi spiega: “Ma non riesco a respirare…”. E infine sbotta: “È un obbligo di un decreto ministeriale che è inferiore a una legge che impone di girare a viso scoperto. Ecco io ora la metto così lei mi può mandare a casa, sennò è sequestro di persona”. Alla fine la coppia lascia la piazza, Montesano con la mascherina, la moglie senza.

Leggi anche: 1. Il problema non è solo Montesano che fa il negazionista, ma chi gli chiede pareri sanitari in piena pandemia 2. A Roma i sovranisti scendono in piazza per la “Marcia della Liberazione”. Tra i sostenitori anche Enrico Montesano: “Se non otteniamo niente, ci vuole un po’ di disobbedienza civile”

Potrebbero interessarti Coronavirus, Gimbe: “Casi quasi raddoppiati in una settimana” Bra, versa per un anno ansiolitici nel cappuccino della collega per prenderle il posto: condannata Covid, 5.901 nuovi casi e 41 morti nell’ultimo giorno: il bollettino