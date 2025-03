Elena Maraga, atleta bodybuilder di 29 anni e maestra di una scuola materna del trevigiano, rischia il licenziamento dopo la scoperta da parte dei genitori di alcuni dei suoi alunni dell’esistenza di un suo profilo OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento. L’educatrice, che al momento è sospesa dall’insegnamento in attesa di una decisione definitiva, ha dichiarato a Il Messaggero: “Amo fare la maestra d’asilo, era la mia vocazione fin da bambina. Ho aperto OnlyFans un mese fa, un po’ per gioco, un po’ per curiosità, un po’ per vedere se si guadagnava davvero. In un giorno prendo lo stipendio di un mese”.

“Sono laureata in Scienze dell’educazione e ho sempre saputo che questo è il mio cammino. Da 5 anni lavoro in una scuola materna cattolica” dichiara la 29enne che spiega di essersi iscritta a OnlyFans “per curiosità e per guadagnare qualcosa. Vivo ancora con i genitori. Era una prova: ho postato qualche foto e il profilo è esploso”. Elena Maraga non sa chi abbia trovato il suo profilo “ma credo che una mamma o un papà di uno dei miei studenti. Mi ha riconosciuto grazie alla foto del profilo. La cosa è diventata di dominio pubblico sui gruppi Facebook delle mamme”.

Successivamente la situazione è diventata complessa “anche dal punto di vista legale. Non sto facendo una raccolta firme per evitare il licenziamento, come è stato scritto, ma ci sono alcune mamme che vogliono sostenermi. Loro vogliono che continui a insegnare ai loro figli”. La donna, poi, spiega che quella per il bodybuilding è “una passione che mi ha insegnato a rispettare il mio corpo e apprezzarlo. Ho vinto gare a livello regionale e sono arrivata tra i primi posti a livello nazionale. Non vedo nulla di male nell’esaltare la propria femminilità e la propria sensualità”.

Riguardo al suo stipendio spiega che “come insegnante prendo sui 1200-1300 euro al mese, ma con OnlyFans le cifre sono molto diverse”. I genitori dei suoi bambini “sanno della mia vita ‘extra-lavoro’ e non sono d’accordo. Ma dicono che a quasi 30 anni posso fare le scelte che voglio”. Elena Maraga, quindi, conclude: “Vorrei continuare a insegnare, ma mi dispiacerebbe bloccare questo mio lato che riesco ad esprimere solo con OnlyFans. La società non lo permette, e questo va in contrasto con chi sono. Sto già studiando per fare la personal trainer; è un mondo con una mentalità più aperta, dove tutte hanno Of. Ora che i giornali parlano di me non sapete quante iscrizioni ho al canale. Non le controllo più”.