Donna accoltellata su un treno Frecciarossa

Una donna è finita in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata dall’ex fidanzato su un treno Frecciarossa. È accaduto stamattina, giovedì 7 novembre, su un convoglio partito da Torino e diretto a Roma. Il ferimento è avvenuto poco dopo le ore 10,30, tra le stazioni di Reggio Emilia e Bologna.

La donna è stata colpita con più coltellate ed è stata portata via intubata. È stata soccorsa in gravi condizioni. L’aggressore è stato bloccato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione sotterranea di Bologna, grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori.

L’accaduto ha creato ovviamente anche disagi agli altri passeggeri. Il treno alta velocità è stato infatti fermato per consentire i rilievi della polizia. Nel dettaglio, il treno, Frecciarossa AV 9389, è rimasto fermo a Bologna per consentire l’intervento di personale sanitario e degli agenti della Polfer. I passeggeri a bordo sono stati trasferiti su altri convogli e il Frecciarossa, una volta concluse le operazioni, è stato portato verso il deposito.

Cosa è successo: la ricostruzione

Stando alle prime informazioni disponibili l’aggressore avrebbe visto l’ex fidanzata sul treno insieme ad un altro uomo, avrebbe poi estratto un coltello a serramanico aggredendo e ferendo gravemente la donna. L’uomo, un inserviente in servizio sul treno, si sarebbe avventato sulla donna colpendola ripetutamente ad una gamba.

Nella carrozza si è creato ovviamente panico e confusione. All’arrivo a Bologna l’intervento della polizia che ha fermato l’uomo e dei sanitari del 118 che hanno soccorso la donna. I passeggeri del treno sono stati fatti tutti scendere e trasbordare su altri convogli.

Dopo l’arrivo nel capoluogo emiliano tutti i viaggiatori a bordo del treno sono stati fatti scendere per i rilievi dell’autorità giudiziaria e sono stati trasferiti in altri convogli. Conclusi gli accertamenti il convoglio, senza passeggeri, è ripartito verso il deposito. Sul posto c’erano, oltre agli agenti della Polfer, anche i sanitari del 118 che hanno preso in cura la donna ferita.