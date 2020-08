Una giovane ragazza è morta dopo essere precipitata con il parapendio in un canale vicino a Domodossola, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. La tragedia è avvenuta nel mattino di oggi, domenica 23 agosto, in un canale sulla piana che da Domodossola porta a Villadossola. Secondo le prime informazioni, la vittima ha 17 anni ed è pilota di parapendio: sarebbe morta annegata. Al campo volo era presente anche il padre.

Notizia in aggiornamento

Leggi anche: Giallo di Caronia, la Scientifica: “Viviana si è suicidata lanciandosi dal traliccio, non è scivolata”

Potrebbero interessarti Michelle Hunziker e Aurora sulla Scala dei Turchi, Capitaneria avvia indagine Rita Dalla Chiesa: “Basta aggredire la Sardegna, era pulita e ora l’avete infettata” Allarme contagi e caos tamponi: cosa sta succedendo in Sardegna