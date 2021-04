Non ha esitato neanche un attimo a fare la scelta più onesta e ha consegnato ai carabinieri gli oltre 4mila euro che aveva trovato per terra. Protagonista della vicenda, avvenuta nella mattinata di lunedì 19 aprile, un disoccupato 30enne di Senise (Potenza) di nome Andrea Fioretti.

Il giovane aveva trovato le banconote avvolte in un foglio di carta, per terra, in un piazzale della cittadina. Subito il 30enne si è presentato spontaneamente nell’ufficio del Comandante della locale Stazione Carabinieri, il luogotenente Biagio De Astis, e gli ha consegnato l’involucro. All’interno si trovavano esattamente 4.455 euro, suddivisi in 4 mazzi di banconote di vario taglio.

“Il protagonista della vicenda, tra l’altro al momento non occupato, ha voluto così affidare ai Carabinieri il compito individuare e restituire il “tesoretto” appena rinvenuto al suo possessore, non esitando ma soprattutto dando ampia dimostrazione di sani principi etici e morali, in termini di sensibilità e onestà, che evidentemente connotano la sua persona, espressi attraverso un comportamento encomiabile e meritevole sotto ogni punto di vista”, ha dichiarato il luogotenente, come riportato dalla stampa locale.

I carabinieri sono riusciti a individuare il legittimo proprietario nell’arco della stessa mattinata. L’uomo aveva smarrito i soldi mentre si stava recando a effettuare un versamento presso una banca e ha chiesto di poter conoscere l’autore del ritrovamento per ringraziarlo personalmente.

