“Sono stagista a Palazzo Chigi, vi rovino”: 25enne viola il coprifuoco e minaccia gli agenti

“Lei non sa chi sono io. Datemi i vostri nomi, vi rovino. Non sono una pischella qualunque, con me cascate male, state attenti. Sono una stagista di Palazzo Chigi”. Una ragazza di 25 anni avrebbe usato questa giustificazione per sottrarsi alla multa per non essere tornata a casa dopo il coprifuoco delle 22.00, con gli agenti del commissariato Prati. La ragazza è stata fermata nella notte tra domenica e lunedì, 19 aprile, mentre camminava per il quartiere. A detta delle autorità, era in giro senza un giustificato motivo o, come riferito dalla stessa giovane, giustificata in quanto “stagista” e nipote di un pezzo grosso.

La ragazza era anche priva di autocertificazione, almeno stando a quanto scrive Roma Today. Alla richiesta della polizia locale di esibire l’autodichiarazione, dopo aver fornito i documenti, ha messo in guardia i vigili, dicendo tra le altre cose di essere la nipote di un ufficiale appartenente alla forze armate. E ha proseguito: “Per le mie competenze io sono al di sopra di voi, non potete fare quello che state facendo”.

Gli agenti agli ordini di Filiberto Mastrapasqua non si sono certo lasciati intimorire e hanno redatto il verbale. Incassata la multa, la stagista ha ostentato, con ulteriore maleducazione, il suo ruolo: “Tanto paga palazzo Chigi”.

Non paga dell’accaduto, ha poi chiamato il numero unico di emergenza (Nue) richiedendo l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Così 25enne di palazzo Chigi oltre alla multa per la violazione del Dpcm e la denuncia per minacce rischia anche il procurato allarme per aver richiesto l’intervento del Nue senza un giustificato motivo.

