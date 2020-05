Fusaro: “Le parole di Floyd siano anche il grido contro la mascherina”

“I can’t breathe. Le parole di George Floyd siano anche il grido contro la mascherina obbligatoria sempre e comunque”, lo ha scritto il filosofo Diego Fusaro venerdì 29 maggio in un tweet, poi rimosso. Ma non abbastanza in fretta da sfuggire all’occhio veloce e attento degli utenti social, che lo hanno immortalato e duramente criticato. Fusaro, infatti, ha usato le dolorose parole pronunciate dal 46enne afroamericano morto a Minneapolis dopo il fermo della polizia per commentare una questione di portata decisamente inferiore, come l’obbligo di indossare mascherine per proteggersi dal Covid. Contro cui il filosofo conduce una battaglia da giorni. Ma utilizzare un episodio così grave come la morte di Floyd per parlarne, è risultato da dir poco inopportuno. Tanto che lui stesso ha cancellato il Tweet.

Leggi anche:

1. Diego Fusaro: “Il vero fascismo è l’antifascismo in assenza di fascismo” 2. Fusaro attacca la capitana Rackete: “La figlia di papà coi rasta che si finge ribelle” 3. Usa, afroamericano fermato dalla polizia muore soffocato: agenti licenziati | VIDEO 4. “Il gigante buono”: chi era l’afroamericano morto soffocato dalla polizia negli Usa

Potrebbero interessarti Ricciardi: “Riaperture? In Lombardia era meglio aspettare” Coronavirus in Italia, ultime notizie. Via libera agli spostamenti tra regioni dal 3 giugno. Mancata zona rossa in Val Seriana, botta e risposta pm-Boccia Spostamenti tra regioni dal 3 giugno: via libera del Governo