Una rivelazione bomba che potrebbe cambiare per sempre la storia del delitto di Garlasco (qui le ultime notizie): secondo quanto rivelato dall’inviato di Mattino 5, nel canale di Tromello, oltre a un martello, sarebbe stato ritrovato anche un borsone. In collegamento da Pavia, infatti, l’inviato Emanuele Canta ha dichiarato: “Sono stati recuperati degli oggetti che sin da subito gli investigatori hanno definito interessanti. Confermata la presenza con un oggetto compatibile con un martello. Secondo indiscrezioni un altro oggetto importante sarebbe stato recuperato, sembrerebbe essere un borsone”.

Caso Garlasco, ecco cosa è stato ritrovato del canale di Tromello#Mattino5 pic.twitter.com/iZSuRrHns7 — Mattino5 (@mattino5) May 16, 2025

Si tratta, dunque, di una indiscrezione ancora tutta da confermare al momento. Nel caso in cui si rivelasse veritiera, pero, lo scenario potrebbe essere clamoroso. La ricerca nel canale di Tromello, infatti, nasce dalle affermazioni di un super testimone intercettato da Le Iene. Il misterioso uomo, infatti, ha dichiarato di aver visto Stefania Cappa con una borsa dal contenuto pesante. La cugina di Chiara Poggi doveva entrare nel palazzo della nonna, che affaccia proprio su quel canale, in quel momento abitata dal fratello maggiore che però si trovava in vacanza all’estero. Non avendo le chiavi, le ha chieste a una vicina. Poi un tonfo nell’acqua, come se qualcosa fosse stato gettato nel canale. La ricerca effettuata dai vigili del fuoco, che hanno dragato il fiume, non è stata casuale ma effettuata in un punto preciso: proprio quello adiacente la casa di proprietà dei Cappa.

