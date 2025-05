L’indagine sul delitto di Garlasco, riaperta lo scorso marzo, si arricchisce di ulteriori novità: per il maxi incidente probatorio sull’omicidio di Chiara Poggi, per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, verrà acquisito il dna delle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima, quello dell’amico di Alberto Stasi, Marco Panzarasa, e quello degli amici di Marco Poggi e Andrea Sempio (qui il suo profilo), Mattia Capra e Roberto Freddi, oltre a quello di un altro amico, Alessandro Biasibetti. Lo scopo è quello di effettuare comparazioni genetiche: l’estensione a queste persone, tutte non indagate tranne Sempio, servirà alle comparazioni con le tracce che saranno repertate.

I periti Denise Albani e Domenico Marchigiani avranno un termine di 90 giorni per depositare la loro consulenza con l’attività di analisi che inizierà a Milano il prossimo 17 giugno. Il ritorno in aula, a Pavia, è previsto invece per il prossimo 24 ottobre. Intercettato fuori dall’aula, l’avvocato Antonio De Rensis, che assiste Alberto Stasi, ha dichiarato: “Alberto vive questo momento con grande speranza e con un po’ di paura, perché tutte le persone che hanno sofferto e credono di soffrire in maniera ingiusta hanno paura di svegliarsi e dire ‘no, non sta succedendo niente’. Lui ha quello stato d’animo che tutti noi possiamo immaginare per chi si professa innocente pur continuando a rispettare le sentenze”. Il legale ha quindi aggiunto che la nuova indagine “può riscrivere la storia” del delitto.