Covid, Zangrillo: “Pronto soccorso S. Raffaele vuoto”. Scoppia la polemica sui social

“Questa mattina il Pronto Soccorso Covid19 del San Raffaele è vuoto. Vaccini, ricerca e soprattutto cure corrette e tempestive fanno la differenza”. Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, in un tweet rivolto ai cronisti ha sottolineato i passi avanti dell’offensiva anti Covid.

La dichiarazione di Zangrillo arriva all’indomani del traguardo di vaccinazioni, importante ed auspicato all’inizio della campagna, raggiunto nella giornata di ieri, giovedì 29 aprile. “Ieri è stato raggiunto l’obiettivo delle 500 mila somministrazioni di vaccini in un solo giorno. In poche settimane la campagna di immunizzazione della popolazione ha registrato un’importante e costante accelerazione. Faccio i miei complimenti al generale Figliuolo e al capo della Protezione Civile Curcio per questo decisivo traguardo. E ringrazio gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, i farmacisti, per il loro prezioso e indispensabile lavoro. Avanti così”, ha detto in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Il post del primario Zangrillo ha suscitato però anche polemiche. C’è chi gli ha ricordato di quando, lo scorso anno, a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre, affermò che il “virus dal punto di vista clinico non esiste più”. Lucia Annunziata, conduttrice della trasmissione, gli replicò che si trattava di una “frase molto forte”. E lui di rimando disse: “La firmo”.

“Speriamo che non sia una replica di ‘il virus è clinicamente morto'”, scrive una utente. “Lei è lì stesso dott Zangrillo che sosteneva lo scorso anno che il virus è morto? Purtroppo ci sono stati altri 100 mila morti dopo Farebbe bene a tacere”, si legge in un altro post.

