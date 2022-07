Covid, Zangrillo: “Lavativi seriali i positivi asintomatici che non lavorano per settimane”

Accade che lavativi seriali, positivi al test #COVID19, non lavorino per settimane, sebbene asintomatici. Così si distrugge il Paese. — Alberto Zangrillo (@azangrillo) July 7, 2022

“Accade che lavativi seriali, positivi al test Covid-19, non lavorino per settimane, sebbene asintomatici. Così si distrugge il Paese”: lo ha dichiarato Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, nei giorni in cui il numero di positivi al Covid-19 cosiddetti asintomatici è aumentato vertiginosamente. “Così si distrugge il Paese”, ha aggiunto nel suo tweet.

Sono stati moltissimi gli attacchi all’anestesista dopo il Tweet. “Beh strano. Non avevi detto – 2 anni fa – che il virus era clinicamente morto? Saranno lavativi per altri motivi sicuramente”, ha ricordato qualcuno. “Pensa che c’era uno addirittura che fingeva di essere malato con la complicità di un medico connivente per non andare a processo. La rovina dell’Italia”, ha scritto invece ironico un altro utente in riferimento al suo legame con l’ex premier Silvio Berlusconi, di cui è medico e a cui ha spesso firmato certificati medici in alcune udienze del processo.