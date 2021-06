Variante Delta, l’Italia al 5° posto nel mondo per diffusione: ecco quali sono le regioni più colpite

Covid, variante Delta in un caso su quattro: Puglia e Trentino le più colpite

La variante Delta del Covid è sempre più in crescita in Italia dove un caso su quattro è riconducibile alla ormai ex variante indiana.

Secondo la banca internazionale di dati genetici Gisaid e i numeri dell’istituto di ricerca belga Sciensano, entrambi citati dal Financial Times, l’Italia sarebbe al quinto posto nel mondo tra i Paesi in cui circola maggiormente la variante Delta del Covid.

La variante Delta è dominante nel Regno Unito, in Russia e Portogallo (con oltre il 90% dei casi) e circola in modo sempre più consistente negli Stati Uniti (31%), in Italia (26%), in Belgio (16%), in Germania (15%) e in Francia (6,9%).

Cronaca / Variante Delta, la preoccupazione degli esperti: “Nuova ondata verso la fine dell’estate” Cronaca / Continua a diffondersi la variante Delta, ecco il test per riconoscerla

Nel Regno Unito, Russia e Portogallo, dove la variante Delta è ormai dominante, si registra un progressivo calo della circolazione della variante Alfa (l’ex variante britannica), tendenza non ancora registrata negli altri Paesi, tra cui per l’appunto anche l’Italia.

Secondo le sequenze genetiche di Gisaid, le Regioni italiane più colpite dalla variante Delta del Covid sarebbero la Puglia, con il 35% dei casi, e il Trentino Alto Adige, con il 26 per cento dei casi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO