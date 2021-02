Covid, le ultime notizie di oggi (7 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI –In Italia sono oltre un milione le persone che hanno ricevuto la doppia dose del vaccino contro il Covid, mentre ieri sono arrivate a Pratica di Mare circa 250mila dosi di vaccino AstraZeneca. La campagna prosegue tra difficoltà e ritardi nelle consegne da parte delle case farmaceutiche (qui i dati in tempo reale). Ieri in Italia sono stati registrati 13.442 nuovi casi e 385 decessi. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, domenica 7 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

LA DIRETTA – COVID ULTIME NOTIZIE

Ore 07,00 – Perugia in zona rossa – Tutta la provincia di Perugia e sei piccoli Comuni in provincia di Terni a partire da domani, lunedì 8 febbraio, saranno in zona rossa. Lo prevede un’ordinanza che la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, si appresta a firmare. La governatrice ha illustrato il provvedimento a tutti i sindaci in una lunga riunione terminata nella tarda serata di ieri. Le disposizioni resteranno in vigore per almeno due settimane. Il resto della regione Umbria è invece in fascia arancione.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Covid in Italia: il bollettino del 6 febbraio – Il 6 febbraio 2021 in Italia si sono registrati 13.442 nuovi casi di Covid e 385 decessi legati alla pandemia a fronte di 282.407 tamponi effettuati. Dopo tre giorni di aumento torna a calare il tasso di positività, pari al 4,7 per cento contro il 5,2 del giorno precedente. È quanto emerge dal consueto bollettino sul Coronavirus in Italia diffuso quotidianamente da Ministero della Salute e Protezione Civile. Qui il bilancio completo.

Arrivate a Pratica di Mare prime dosi AstraZeneca – Sono arrivate nel primo pomeriggio presso l’Aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa, le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca. Dopo la suddivisione da parte del personale del Ministero della Salute, nei prossimi giorni saranno distribuite nelle varie Regioni con il concorso di SDA e delle Forze Armate nell’ambito dell'”Operazione Eos”. Il piano del Ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa, su richiesta del Commissario Straordinario Domenico Arcuri e in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus.

Visco: “La pandemia non è finita, serve coesione” – L’Italia deve trovare “la coesione necessaria per riprendere la via dello sviluppo” di fronte a una pandemia che “con i suoi enormi costi economici e di vite umane, non è superata”. A sottolinearlo è il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. Se “i margini di incertezza sulla sua evoluzione rimangono elevati”, il Paese per ripartire può “sfruttare l’opportunità offerta dalla risposta venuta dall’Unione europea e affrontando i problemi strutturali che lo frenano nell’ambito di una strategia comune, che ha al centro le sfide della sostenibilità ambientale e della transizione digitale”.

Cina, via libera al vaccino Sinovac – L’ente regolatore di Pechino ha approvato il vaccino anti-Covid prodotto dalla Sinovac: si tratta del secondo vaccino contro il virus sviluppato in Cina ad aver ricevuto il via libera.

Leggi anche: Come leggere i dati Covid: in 6 Regioni aumenta l’incidenza dei ricoveri in ospedale

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID

Potrebbero interessarti “Matrimonio gay funerale d’Italia”, condannato ex leader di Forza Nuova che aveva affisso il manifesto Coppia scomparsa a Bolzano, ritrovato nell’Adige il corpo della donna Covid, 13.442 nuovi casi e 385 morti: il bollettino del 6 febbraio