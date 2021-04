Covid, le ultime notizie di oggi 7 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Continua la campagna di vaccinazione in Italia, dove è prevista oggi la consegna di 1,5 milioni di dosi alle regioni italiane, come preannunciato dal commissario all’emergenza Figliuolo. Finora sono state somministrate oltre 11 milioni di dosi [Qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, mercoledì 7 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Garavaglia (Lega): “Per le riaperture diamo subito delle date” – “Ancora adesso non c’è una data di ripartenza in Italia. L’anno scorso abbiamo aperto le spiagge e metà maggio. Finché non diciamo una data, la gente prenota da un’altra parte. Per cui come dice Bocca va fatta una programmazione seria, per cui si dice e si parte e quello è. Poi, per l’amor di Dio, se arrivi a ridosso e ci sono dei problemi sposti. Ma senza dare mai un orizzonte, non dai mai agli operatori, né ai clienti la possibilità di programmarsi”.

Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a Porta a Porta. Incalzato da Bruno Vespa: dunque, lei è pronto a dire: spiagge aperte da metà maggio? Garavaglia ha risposto: “Non sta a me, tuttavia va fatto. Diciamo che non è metà maggio, è la fine di maggio, ma diciamolo. Per le Fiere internazionali sappiamo che a settembre non avremo problemi. Ma dobbiamo dirlo. Perché se non lo dici subito, salta il Salone del mobile, salta la moda e perdiamo 40 miliardi. Non possiamo permetterci di non dare programmazione”.

In consiglio dei ministri, ha aggiunto, “si è scelto di dire: programmiamo ma non si sono ancora date le date. A giorni il ministro Speranza insieme a chi di dovere deciderà e darà questa tabellina. I protocolli ci sono già dall’anno scorso e sono molto rigidi, semmai si possono inasprire nel primo periodo però l’importante è la programmazione e dare date perché tutti si devono programmare nel bene e nel male”.

Ore 06.30 – Usa, Biden: “Somministrati 150 milioni di vaccini, primi al mondo” – “A ieri sono stati somministrati 150 milioni di vaccini”. Così Joe Biden rivendica il record di immunizzazioni Usa da quando si è insediato alla Casa Bianca, segnalando di essere pronto a centrare l’obiettivo dei 200 milioni di vaccini nei suoi primi 100 giorni da presidente, ovvero entro la fine del mese.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Euro 2020, il Governo dice sì al pubblico allo stadio per le partite in Italia – Stando a quanto appreso dall’ANSA, il Governo ha appena dato la propria disponibilità per la presenza del pubblico allo stadio Olimpico di Roma, in occasione delle partite degli Europei di calcio al via l’11 giugno. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato al presidente della Figc Gabriele Gravina una lettera con il suo assenso, che a breve verrà girato alla Uefa. Ora sarà il Comitato Tecnico Scientifico a dover chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi.

Palermo zona rossa da mezzanotte al 14 aprile – Palermo sarà zona rossa dalla mezzanotte e fino al 14 aprile compreso. Lo ha riferito la Regione Siciliana.

Mattarella allo Spallanzani per la seconda dose di Moderna – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto il richiamo del vaccino anti-Covid, dopo che il 9 marzo scorso gli era stata somministrata la prima dose di Moderna, che ne prevede una seconda a 28 giorni di distanza. Ad accogliere il capo dello Stato la direzione dello Spallanzani e l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

AstraZeneca: Ema, non c’è ancora una conclusione su effetti – Su AstraZeneca “il comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) dell’Ema non è ancora giunto a una conclusione e la revisione è attualmente in corso”. Lo rende noto all’AGI l’Ema. “Comunicheremo e terremo una conferenza stampa non appena la revisione sarà terminata, ciò è attualmente previsto per domani (mercoledì 7 aprile) o giovedì 8 aprile”, aggiunge l’Ema.

