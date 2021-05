COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 5 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Il governo punta ad accelerare la campagna di vaccinazione anti-Covid in Italia per “non lasciare neanche una fiala in frigo”: per questo una nuova circolare del ministero, su indicazione del Cts, prevede di “estendere il richiamo Pfizer-Moderna a 42 giorni”. (Qui i dati sulle somministrazioni). Intanto, in Senato si procede oggi con l’esame del Dl Sostegni. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 6 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE

Ore 9.30 – Locatelli: Servono principi di gradualità per la ripresa – Se l’obiettivo e’ “riprendere una serie di attivita’ economiche, sociali e ricreative che hanno sempre connotato la vita di tutti noi”, dice al Corriere della Sera Franco Locatelli, oncoematologo del Cts e presidente del Consiglio superiore di Sanita’, deve esser chiaro che “per contemperare nel modo migliore questo obiettivo con la tutela della salute e’ fondamentale basare le scelte sui principi della gradualita’ e della progressivita’, impiegando come stella polare di riferimento, per scelte come quelle sul coprifuoco, l’evoluzione dei numeri della curva epidemiologica. Non c’e’ scampo, dice Locatelli, e “deve essere ben chiaro che nessuno ha piacere a suggerire strategie di restrizione della vita sociale, dei movimenti o delle attivita’”.

Ore 7.30 – Bianchi, a settembre tutti gli studenti in classe – “Voglio riportare a settembre tutti gli studenti in aula e in sicurezza”. L’annuncio è del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervistato da Repubblica, con la sottolineatura che per la sicurezza sanitaria il dl sostegni ha gia’ dato alle scuole 150 milioni. Nessuna sanatoria sui precari, ma il tema va affrontato: l’obiettivo un sistema a regime con concorsi annuali. Ma si dovrò tener conto delle diverse situazioni: ‘porremo attenzione alle persone e alle esigenze degli studenti’. E basta con le classi-pollaio: una riduzione gia’ dal prossimo anno scolastico. Che il ministro auspica possa partire tra il 10 e il 15 settembre.

Ore 7.00 – L’amministrazione Biden appoggia la revoca ai brevetti – Il segretario del Commercio americano avvierà un negoziato al Wto. La revoca temporanea è richiesta in particolare da India e Sudafrica per accelerare la produzione, ma alcuni Paesi, tra cui la Francia, si oppongono. Critica la federazione mondiale delle imprese del farmaco: “Scelta deludente”.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Canada autorizza uso vaccino Pfizer per ragazzi tra i 12 e i 15 anni – Il Canada ha autorizzato l’uso del vaccino di Pfizer e BioNTech per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Lo hanno reso noto le autorità del Paese nordamericano. In precedenza, l’uso di questo vaccino era stato autorizzato per i maggiori di 16 anni. Al via la vaccinazione di massa nelle isole minori – Nella riunione con i sindaci delle isole minori, si è trattato il tema della campagna vaccinale ed “in tale ambito si procederà con le vaccinazioni di massa con il supporto della Difesa e Protezione Civile”. Lo apprende l’Agi dalla struttura commissariale all’emergenza, secondo cui “il criterio di priorità sarà quello di vaccinare progressivamente partendo dalle isole che hanno maggiori fragilità in termini di rischio epidemiologico e carenza di adeguati presidi sanitari”. L’Ancim (Associazione nazionale Comuni isole minori) rappresenta 35 comuni, suddivisi su 30 isole, nei quali sono residenti oltre 200 mila persone che divengono milioni durante la stagione estiva.

Rsa, ministero: “Pronta un’ordinanza per riaprire alle visite” – La riapertura delle Rsa alle visite dei familiari degli anziani sarà decisa a breve. Lo assicura la consulente del ministero della Salute, Sandra Zampa, spiegando che arriverà nelle prossime ore “un’ordinanza” con le disposizioni in merito. Ci sarà così la possibilità a parenti e amici di incontrare gli ospiti delle strutture, chiarisce Zampa, “nel rispetto delle norme di sicurezza”.

AstraZeneca, 2 milioni di dosi ferme nei frigo delle regioni: al Sud un cittadino su due vuole un altro vaccino – Sono oltre due milioni le dosi di Astrazeneca nei frigoriferi delle regioni: su 6.565.080 fiale consegnate ne sono state somministrate 4.525.107, il 69 per cento del totale. A disposizione ne rimangono dunque 2.039.973, vale a dire il 57,1 per cento di tutte le dosi dei 4 sieri autorizzati dall’Ema e dell’Aifa e non ancora somministrati (che sono complessivamente 3.572.061). Qui la notizia completa.

Uk, -98% morti over 70 – Crollo dei morti per Covid fra gli ultrasettantenni nel Regno Unito, ormai vaccinati in massa in un Paese che ha superato 51 milioni di dosi somministrate. Secondo i dati dell’Ons, equivalente britannico dell’Istat, il totale è calato in questa fascia d’età a metà aprile fino a 166 alla settimana, – 98% rispetto al picco dell’ondata alimentata a inizio 2021 dall’aggressiva ‘variante inglese’ del virus. Intanto Nadhim Zahawi, ministro per la Campagna Vaccinale del governo di Boris Johnson, ha annunciato che da settembre l’isola inizierà a “offrire un terzo richiamo” di vaccini ‘aggiornati’: ossia tarati contro le nuove varianti.

In arrivo il green pass – Il turismo è la chiave di volta per far ripartire l’Italia e aiutare i settori della popolazione maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. Per questo farlo ripartire è una priorità. Questo il messaggio lanciato ieri dal premier Mario Draghi e dal Ministro per il Turismo Matteo Garavaglia nell’ambito della riunione ministeriale del G20 sul turismo (qui tutte le regole per l’estate). Qui come funzionerà il pass italiano.

