COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 6 MAGGIO 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 11.807

Decessi: 258

Tamponi effettuati: 324.640

Terapie intensive: -60

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 402.802

Casi totali: 4.082.198

Decessi: 122.263

Guariti: 3.557.133

In Italia oggi, giovedì 6 maggio 2021, si registrano 11.807 nuovi positivi e 258 morti. Ieri c’erano stati 10.585 nuovi casi e 267 morti. In totale sono stati effettuati 324.640 tamponi (ieri erano stati 327.169). Il tasso di positività è al 3,6 per cento, rispetto al 3,2 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 402.802 (-4.327). Il bilancio delle vittime ammonta a 122.263 (+258). I guariti invece sono 3.557.133 (+15.867) per un totale di 4.082.198 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 16.867 (-653) persone sono ricoverate in ospedale, 2.308 (-60) necessitano di trattamento in terapia intensiva, mentre 383.627 sono in isolamento domiciliare.

