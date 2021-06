Covid, le ultime notizie di oggi 5 giugno 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Da lunedì anche Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto entreranno in zona bianca. Intanto, prosegue la campagna vaccinale in Italia. Finora ha completato il ciclo vaccinale circa il 23% della popolazione (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, sabato 5 giugno, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Ore 07.00 – Ordinanza Speranza, altre 4 regioni bianche da lunedì – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 7 giugno. Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passano in zona bianca.

COVID: LA GIORNATA DI IERI

Chiude l’area Covid dell’ospedale di Codogno – L’ospedale di Codogno, il primo nosocomio italiano ad accogliere un paziente Covid contagiato nel nostro Paese dopo la coppia di turisti cinesi accolti allo Spallanzani di Roma, ha chiuso l’area destinata ai ricoverati per Coronavirus. Ne hanno dato notizia l’Asst di Lodi e Francesco Tursi, responsabile del servizio di Pneumologia e referente dell'”Area Gialla Covid” dell’ospedale lombardo che serve la zona tra Lodi e Piacenza. Oggi è infatti è stato dimesso da questo reparto l’ultimo paziente guarito dal virus dopo oltre 15 mesi di lotta al Covid.

Vaccini: Tar Lazio approva differimento richiamo Pfizer a 35 giorni – Il Tar del Lazio ha ritenuto legittima la scelta di differire da 21 a 35 giorni la somministrazione della seconda dose del vaccino contro la Covid-19 prodotto da Pfizer-BioNTech. La decisione è contenuta in due sentenze con cui il tribunale ha respinto altrettanti ricorsi proposti da due gruppi di cittadini del Lazio. Oggetto di un’impugnativa era la nota della Regione Lazio del 10 maggio 2021, adottata sulla base della circolare del Ministero della Salute che ha recepito il verbale della Commissione Tecnico Scientifica del 30 aprile.

Indice Rt Italia scende a 0,68 – In Italia l’indice Rt è sceso a 0,68 nell’ultima settimana di monitoraggio rispetto allo 0,72 registrato nei sette giorni precedenti. È quanto emerge dall’analisi della Cabina di regia del governo riunitasi questa mattina, secondo cui alla data del 3 giugno l’incidenza nazionale dei contagi era pari a 32 casi settimanali ogni 100 mila abitanti.

Francia, dal 9 giugno via libera a tutti gli europei vaccinati – A partire dal 9 giugno, la Francia assicurerà l’ingresso a tutti i cittadini europei vaccinati contro il Coronavirus. L’annuncio arriva dal ministro dei Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari, secondo cui i viaggiatori immunizzati contro la Covid-19 non dovranno più sottoporsi al tampone di controllo per entrare nel Paese.

