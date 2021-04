Covid, le ultime notizie di oggi 5 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Dopo la Pasqua in zona rossa, anche nella giornata di Pasquetta gli italiani dovranno rispettare su tutto il territorio nazionale le restrizioni più severe per limitare la diffusione del virus [qui tutte le misure in vigore]. Intanto continua la campagna di vaccinazione [Qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, lunedì 5 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Terapie intensive, 14 regioni sopra la soglia d’allarme – La campagna vaccinale per le persone anziane in Italia è in ritardo e intanto le terapie intensive degli ospedali rischiano di andare in sofferenza. A livello nazionale i pazienti Covid occupano attualmente in media il 41% dei posti letto in terapia intensiva, ben oltre la soglia del 30%critica fissata dal Ministero della Salute. Il limite è superato in 13 regioni e una province autonome: in particolare, il dato è del 61% in Lombardia, del 59% in Piemonte, del 57% a Trento, del 56% nelle Marche, del 48% in Emilia-Romagna, del 45% in Friuli Venezia Giulia, del 44% in Toscana e Puglia, del 42% in Lazio, del 40% in Umbria e Val d’Aosta, del 36% in Molise, del 35% in Liguria, del 33% in Abruzzo. Leggi l’articolo integrale.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Il piano di Draghi per le riaperture: prima bisognerà vaccinare tutti gli over 70 – Il premier spera di poterle avviare entro la fine di aprile, se i dati lo consentiranno. E nei prossimi giorni incontrerà Salvini. Qui la notizia completa.

Lazio, D’Amato: “Servono 15 milioni di dosi al mese, ma ne arriveranno solo 8 milioni” – “Servono 15 milioni di dosi al mese per raggiungere le 500mila somministrazioni al giorno in tutta Italia. Ma ad aprile ne arriveranno solo 8 milioni: viaggiamo al 50 per cento dell’obiettivo”, ha dichiarato oggi l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, alla visita dell’hub vaccinale allestito al centro congressi della Nuvola a Roma. “Serve certezza sull’arrivo delle dosi, di cui per ora il numero è assolutamente insufficiente: le 400mila dosi di Johnson & Johnson (40mila per il Lazio) in arrivo per il mese di aprile bastano per un giorno e mezzo”, ha aggiunto l’assessore.

“Locatelli: “Anche io minacciato. Bisogna capire se c’è un disegno eversivo” – Franco Locatelli è preoccupato e indignato. Prima l’atto incendiario contro il portone dell’Istituto Superiore di Sanità – rivendicato da un gruppo anarchico – poi le minacce al ministro della Salute Roberto Speranza e all’ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) Agostino Miozzo, ora pure una molotov lanciata contro un centro vaccinale a Brescia, su cui indaga l’Antiterrorismo. “Bisogna capire se c’è un disegno eversivo”, osserva Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) e coordinatore del Cts, intervistato da Il Messaggero. “Intimidazioni via mail sono arrivate anche a me. Mail aggressive, lettere intimidatorie”, rivela. Leggi l’articolo integrale.

Papa: “Le autorità pubbliche aiutino i nuovi poveri del Covid” – Le autorità pubbliche aiutino i nuovi poveri creati dal covid, garantendo loro sostegno e dignità. A chiederlo è stato Papa Francesco, nel messaggio Urbi et Orbi in occasione della Pasqua. “Il Crocifisso Risorto è conforto per quanti hanno perso il lavoro o attraversano gravi difficoltà economiche e sono privi di adeguate tutele sociali”, ha detto, “Il Signore ispiri l’agire delle autorità pubbliche perché a tutti, specialmente alle famiglie più bisognose, siano offerti gli aiuti necessari a un adeguato sostentamento. La pandemia ha purtroppo aumentato drammaticamente il numero dei poveri e la disperazione di migliaia di persone”.

Leggi anche: 1. Covid, terapie intensive in sofferenza: 14 regioni sopra la soglia d’allarme / 2. Il piano di Draghi per le riaperture: prima bisognerà vaccinare tutti gli over 70 /3. Non siamo solo spettatori: i protagonisti della guerra al virus siamo noi (di S. Mentana) /4. Esclusivo TPI: “Tutta l’Italia è ferma ma le terme non hanno mai chiuso”. Ecco le vacanze relax in zona rossa a prova di Dpcm

Potrebbero interessarti Palermo, arrestato boss di Cosa Nostra: era tornato dal Brasile Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 5 aprile 2021 Roma, caos vaccini a Tor Vergata: anziani rimasti senza dose a Pasqua: "Tutto chiuso, nessuno ci ha avvisato"