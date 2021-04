Il premier britannico Boris Johnson ha tenuto oggi, lunedì 5 aprile, una conferenza stampa sui prossimi passi per l’uscita del Regno Unito dal lockdown anti-Covid. Il primo ministro ha confermato che dal 12 aprile ci saranno ulteriori allentamenti alle restrizioni anti-pandemia. Riapriranno i negozi non essenziali, i ristoranti all’aperto e i parrucchieri.

La Gran Bretagna procede bene ma “è ancora presto per consigliare di prenotare una vacanza all’estero“, ha detto, però, Johnson nella conferenza stampa da Downing Street in cui ha annunciato alcune altri allentamenti alle restrizioni anti-Covid a partire dalla settimana prossima.

Dal venerdì 9 aprile, in tutto il Regno Unito, inoltre, i cittadini avranno accesso a due test rapidi per il Covid a settimana. I kit, che possono fornire risultati in circa 30 minuti, saranno disponibili gratuitamente presso i siti allestiti dal governo, le farmacie e tramite posta.

La situazione nel Regno Unito è decisamente migliorata: frutto di una campagna vaccinale di massa con 5 milioni di britannici che hanno già ricevuto anche la seconda dose, mentre sono più di 36 milioni le somministrazioni effettuate finora. Due giorni fa, in tutto il Paese si sono registrati solo 10 decessi: il minimo storico dal 14 settembre del 2020. I nuovi contagi inoltre sono scesi a 3.423.

Leggi anche: Il Regno Unito fornisce 2 tamponi rapidi gratuiti a settimana a tutti i cittadini

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Russia, Navalny trasferito in ospedale con "febbre alta e tosse": si teme tubercolosi Chicago, poliziotto uccide un 13enne ispanico Dubai, una decina di donne nude su un balcone: scattano gli arresti