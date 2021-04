Il Regno Unito fornisce 2 tamponi rapidi gratuiti a settimana a tutti i cittadini

Dal venerdì 9 aprile, in tutto il Regno Unito, i cittadini avranno accesso a due test rapidi per il Covid a settimana. I kit, che possono fornire risultati in circa 30 minuti, saranno disponibili gratuitamente presso i siti allestiti dal governo, le farmacie e tramite posta. La misura è stata predisposta dal governo di Boris Johnson nella fase in cui nel Paese si iniziano ad allentare le restrizioni da lockdown. Dal 12 aprile, infatti, verranno riaperti pub, ristoranti e negozi che vendono beni non essenziali. Il governo britannico sta anche pensando alla riapertura dei confini e a un passaporto vaccinale.

La situazione nel Regno Unito è decisamente migliorata: frutto di una campagna vaccinale di massa con 5 milioni di britannici che hanno già ricevuto anche la seconda dose, mentre sono più di 36 milioni le somministrazioni effettuate finora. Due giorni fa, in tutto il Paese si sono registrati solo 10 decessi: il minimo storico dal 14 settembre del 2020. I nuovi contagi inoltre sono scesi a 3.423.

Il governo britannico ha introdotto i test rapidi per bambini e personale delle scuole secondarie già all’inizio di quest’anno, con l’intenzione di riaprire le lezioni in Inghilterra entro marzo. Così come è avvenuto.

Chiunque risulti positivo utilizzando il test dovrà autoisolarsi insieme alla propria famiglia. Possono quindi ordinare un secondo test PCR Covid, tipicamente utilizzato per i casi sintomatici, che verrà inviato a un laboratorio per l’analisi. Se il test di conferma torna negativo, il loro periodo di quarantena viene considerato terminato immediatamente e possono riprendere la vita normale.

