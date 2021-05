Covid, le ultime notizie di oggi 29 maggio 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia sono più di 11 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, sabato 29 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE

Ore 07,30 – Ieri 563mila dosi somministrate, il 19% della popolazione è immunizzato – Finora in Italia sono state somministrate 33.555.795 dosi di vaccino anti-Covid, vale a dire il 93,7% delle 35.817.739 dosi consegnate. Hanno ricevuto entrambe le dosi previste per la completa immunizzazione 11.495.551 persone (il 19,4% della popolazione italiana). Nella giornata di ieri, venerdì 28 maggio, le dosi somministrate sono state 563.172.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Figliuolo a Cts e Regioni: valutare vaccini in discoteca – La struttura Commissariale per l’Emergenza guidata dal generale Francesco Figliuolo ha inviato “per le valutazioni di competenza” una mail al Cts e alle Regioni sulla “possibile riapertura in sicurezza del settore dell’intrattenimento danzante, nella piena compatibilità con la tutela della salute di utenti e lavoratori, nonché a rappresentare la disponibilità degli utenti del settore stesso a poter contribuire attivamente alla campagna vaccinale nazionale anti Covid-19, con un’attenzione dedicata al settore giovanile”.

Rt ancora in calo in Italia – L’indice Rt in Italia è in calo per la terza settimana consecutiva. Questa settimana, infatti, si attesta a 0,72 contro lo 0,78 della settimana scorsa. È quanto emerge dalla riunione della Cabina di regia costituita dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute.

Draghi, mutazioni possono minare efficacia vaccini – “La nostra prima priorità è naturalmente, sconfiggere la pandemia. Questo significa farlo ovunque e non soltanto nei Paesi sviluppati. Garantire che i paesi più poveri abbiano accesso a vaccini efficaci è un imperativo morale. Ma c’è anche una ragione pratica e, se vogliamo, egoistica. Finché la pandemia infuria, il virus può subire mutazioni pericolose che possono minare anche la campagna di vaccinazione di maggior successo”. Lo afferma il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento al Global solutions summit con la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Da lunedì Sardegna, Molise e Friuli in zona bianca – Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 31 maggio. Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in zona bianca. Tutte le altre regioni e province autonome rimangono in area gialla.

