Covid, oggi 3.351 nuovi casi e 83 morti: il bollettino del 29 maggio

COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 29 MAGGIO 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 3.351

Decessi: 83

Tamponi effettuati: 247.330

Terapie intensive: – 47

Tasso di positività: 1,3 %

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 241.966

Casi totali: 4.213.055

Decessi: 126.002

Guariti: 3.845.087

IL COVID IN ITALIA: BOLLETTINO DI OGGI 29 MAGGIO 2021

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I casi nelle ultime 24 ore sono 3.351, contro i 3.738 di ieri e soprattutto i 4.717 di sabato scorso. Con 247.330 tamponi, 1.500 meno di ieri, ma il tasso di positività è comunque in discesa all’1,3% (ieri 1,5%). I decessi sono 83, il secondo numero più basso dell’anno (ieri 126). Le vittime totali da inizio epidemia sono 126.002. Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 47 in meno (ieri -64) con 29 ingressi del giorno, mai così pochi nel 2021, e scendono a 1.095. Giù anche i ricoveri ordinari, 392 in meno (ieri -515), 6.800 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO