Covid, le ultime notizie di oggi 28 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Da oggi, lunedì 26 aprile, in Italia tornano le zone gialle: ristoranti aperti anche a cena (solo con posti all’aperto), riaprono anche cinema e teatri e studenti in presenza in tutte le scuole di ordine e grado. Intanto prosegue, non senza difficoltà, la campagna vaccinale in Italia (Qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, mercoledì 28 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Variante “nigeriana” in paziente di Treviso – Un trevigiano risultato positivo dopo un tampone risalente al 10 marzo scorso è stato individuato come contagiato dalla variante “nigeriana”, probabilmente contratta durante un contatto con un cluster di 12 persone a Mestre (Venezia). È stata l’azienda sanitaria Ulss 3 di Venezia, infatti, a chiedere alla Ulss 2 di Treviso l’invio del tampone per un’ulteriore conferma, reperto trasmesso anche all’Istituto zooprofilattico delle Tre Venezie. La variante “nigeriana”, hanno spiegato gli esperti, non è ancora stata classificata come pericolosa alla stregua delle inglese, sudafricana e brasiliana. Tutti i soggetti contagiati risultano guariti e in buona salute.

LE NOTIZIE DI IERI

La Camera approva il Recovery Plan con con 442 sì. FdI si astiene – La Camera dei deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Recovery Plan presentato ieri dal presidente del Consiglio Mario Draghi, con 442 voti a favore, 19 contrari e 51 astenuti. Tutte le forze di maggioranza hanno votato in favore del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha l’obiettivo di rilanciare l’economia italiana dopo la crisi innescata dalla pandemia di Covid-19. Si è astenuto invece Fratelli d’Italia, guidato di Giorgia Meloni, l’unico partito d’opposizione. Qui l’articolo integrale.

Recovery, Draghi replica a Montecitorio: “Il contributo del Parlamento è solo all’inizio” – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha iniziato la sua replica alla Camera dopo la discussione di ieri sul Recovery Plan. “Il contributo delle Camere al piano è solo all’inizio. La scadenza del 30 aprile sarà rispettata per avere fondi prima”, ha detto Draghi. Dopo il discorso di ieri alla Camera, il premier interverrà oggi alle ore 15 in Senato per presentare il Piano nazionale di ripresa e resilienza che entro il 30 aprile sarà inviato alla Commissione europea. Qui la notizia completa.

