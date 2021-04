Sfiducia a Speranza, la posizione della Lega

Nonostante la sua fiducia al governo, tuttavia, la Lega potrebbe scegliere di astenersi sulla mozione di sfiducia a Speranza. Il leader del Carroccio Matteo Salvini, infatti, è stato molto critico con il ministro della Salute nelle ultime settimane, ma un voto contrario alla fiducia metterebbe il partito fuori dalla maggioranza.

“Prima di decidere su come votare vorrei farmi una chiacchierata con il sottosegretario Sileri, persona che stimo enormemente di cui ho grande fiducia, per chiedergli come ha vissuto, come ha lavorato e come sta lavorando con Speranza”, ha dettoSalvini. “Mi affiderò anche ai suoi ragionamenti. Poi mi interessa che la Camera approvi una Commissione sul piano pandemico”.