Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – L’Italia si appresta a un nuovo allentamento delle misure anti-Covid: da lunedì 28 giugno l’intero territorio nazionale sarà in zona bianca, dove cadrà l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Ma inizia a preoccupare la diffusione della variante Delta, che riguarda ormai il 16,8% dei contagiati. Prosegue intanto la campagna di vaccinazione: finora il 32% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, sabato 26 giugno 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Ore 07,45 – Il 32% degli italiani ha completato il ciclo vaccinale – Finora in Italia sono state somministrate 48.933.081 dosi di vaccino anti-Covid a fronte di 54.657.887 dosi consegnate. Sono 17.284.028 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, vale a dire il 32% della popolazione sopra i 12 anni d’età.

COVID, ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Variante Delta riguarda il 16,8% dei casi. E la prima dose di vaccino non basta – Secondo l’indagine preliminare del rapporto dall’Istituto superiore di sanità, in Italia la variante Delta del Covid-19 riguarda il 16,8% dei contagiati (un mese fa era il 4,2%). “Entro qualche settimana e comunque durante l’estate la variante Delta sarà dominante”, avverte il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro. Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità, non esclude che in futuro possano rendersi necessarie zone rosse per isolare e ridurre il più possibile il contagio. Anche perché – come evidenziato dall’Ema – una sola dose di vaccino non copre adeguatamente” dalla variante Delta.

Cts: ok discoteche all’aperto con green pass – Via libera alla riapertura delle discoteche da parte del Comitato tecnico-scientifico: i locali potranno aprire solo in zona bianca e si potrà ballare solo all’aperto. L’ingresso sarà consentito solo a chi è in possesso di green pass. Previsto il contingentamento degli ingressi, che dovranno essere registrati per 14 giorni. Il Cts non si è espresso invece su una data per la riapertura: deciderà il Governo. Le due più probabili sono il 3 o il 10 luglio. Leggi l’articolo integrale.

Rt Italia stabile a 0,69, incidenza in calo – È stabile l’indice Rt in Italia, fermo a 0,69 come la scorsa settimana. È quanto emerge dalla riunione di ieri della Cabina di Regia per il monitoraggio settimanale. Ancora in calo l’incidenza, passata dai 17 casi per centomila della scorsa settimana agli 11 per centomila di questa.

Speranza ha firmato: tutta l’Italia in zona bianca – “Anche la Val d’Aosta entra in zona bianca”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza. L’intero territorio nazionale è dunque nella fascia di restrizioni più bassa rispetto all’emergenza Covid. Ma “la partita non è vinta, c’è un virus che ancora circola, c’è l’insidia delle varianti e quindi conviene tenere ancora molto alto il livello di attenzione”, avverte Speranza.

Covid, ieri in Italia 753 casi e 56 morti – In Italia ieri, venerdì 25 giugno 2021, si sono registrati 753 nuovi positivi e 56 morti per Covid. I dati del consueto bollettino diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile si basano su 192.541 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 0,4% , ieri era dello 0,5%. Leggi il bollettino completo.

