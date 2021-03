Covid, le ultime notizie di oggi (24 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia sono più di 7,8 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino [qui i dati in tempo reale] e due milioni quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, mercoledì 24 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Covid, Speranza: “Nessuna decisione sulla proroga dello stato di emergenza” – “Nessuna decisione” di proroga all’11 aprile dello stato di emergenza è stata presa nel corso delle riunioni di oggi. A dirlo, a CartaBianca su Rai3, il ministro della Salute, Roberto Speranza. Dunque, puntualizza Speranza, “nessuna decisione è stata assunta in questo momento. Ci confronteremo nei prossimi giorni e prenderemo le decisioni”. Nel corso delle riunioni di oggi, spiega il ministro della Salute, “abbiamo analizzato la curva, ma non discusso di misure e non c’è – ha ribadito – alcuna decisione in questa direzione”.

COVID, cosa è successo ieri

AstraZeneca: dubbi dagli Usa, “Forse forniti dati obsoleti” – AstraZeneca potrebbe aver incluso dati “obsoleti” nelle informazioni fornite alle autorità americane durante le sperimentazioni del proprio vaccino anti-Covid negli Stati Uniti. Lo ha riferito l’Istituto nazionale per le malattie infettive e le allergie, citando le preoccupazioni di un consiglio di monitoraggio. Il consiglio “ha espresso la preoccupazione che AstraZeneca abbia potuto includere informazioni obsolete che possano aver fornito una stima incompleta dell’efficacia”, si legge in una nota diffusa lunedì sera.

Ema: “Prime dosi J&J in Ue entro fine aprile” – Janssen, il vaccino di Johnson & Johson, ha dimostrato il 67% efficacia in uno studio con 44 mila persone. E’ il primo vaccino a dose unica autorizzato in Ue. Le prime dosi potrebbero essere disponibili in Ue entro la fine del mese di aprile”. Lo ha dichiarato la direttrice esecutiva dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema), Emer Cooke, in audizione alla commissione Salute del Parlamento europeo.

Il Regno Unito vieta di andare all’estero: multe da 5.000 sterline a chi trasgredisce – Da lunedì prossimo sarà illegale andare all’estero — se non per motivi di urgenza — e i trasgressori rischiano una multa di 5 mila sterline (ossia 5.800 euro). Il bando resterà in vigore almeno fino alla fine di giugno: già adesso erano vietate le vacanze all’estero fino al 17 maggio, ma adesso il divieto viene esteso, assume forza di legge e si introducono pene per i trasgressori. Le uniche esenzioni sono per ragioni di lavoro, di salute o per urgenze familiari. È una reazione dovuta ai timori per la terza ondata del coronavirus che si sta abbattendo sull’Europa: a Londra temono un’importazione di pericolose varianti del virus che potrebbero compromettere la campagna di vaccinazione, che al momento passa di successo in successo.

Allo studio un vaccino in pillole – Un vaccino contro Covid-19 in forma di pillola potrebbe entrare nella prima fase dei trial clinici quest’anno. Ad annunciarlo è l’azienda Oravax, che lavora sul prodotto, che in una nota stampa rende noto di prevedere di iniziare uno studio clinico nel secondo trimestre del 2021. Il passaggio è solo la prima fase dello sviluppo di un vaccino, dopo i buoni risultati ottenuti in studi preclinici, che hanno mostrato una produzione di anticorpi dopo la prima dose. Se funzionasse, potrebbe comunque passare un anno o più prima che sia autorizzato per l’uso (Moderna e Pfizer hanno iniziato le loro prime sperimentazioni sull’uomo rispettivamente a marzo e maggio 2020).

Leggi anche: 1. Politica vs Scienza (di G. Gambino) / 2. Napoli, boom di assenze per il vaccino Astrazeneca dopo lo stop: il 60 per cento non si presenta / 3. Il tasso di mortalità tra i vaccinati è del tutto normale, e non dipende dai vaccini: i dati

4. È ora di commissariare la Sanità lombarda (di L. Zacchetti) / 5. Vaccini, campagna ancora a rilento: questa settimana solo 200mila somministrazioni al giorno / 6. Covid, quando si potrà tornare alla normalità? Le date possibili

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 24 marzo 2021 Acqua amara: il trailer Un consigliere di Aria Spa rivela a TPI: “Fontana manda via noi ma promuove il direttore generale. Così serve a poco”