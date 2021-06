Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – L’Italia si appresta a un nuovo allentamento delle misure anti-Covid: da lunedì 28 giugno nelle zone in fascia bianca cadrà l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto. Prosegue poi la campagna di vaccinazione: al momento sono circa 16,7 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 24 giugno 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Ore..

COVID, ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Stop alle mascherine all’aperto dal 28, Speranza firma l’ordinanza – “Ho appena firmato un’ordinanza che permette di non usare la mascherina all’aperto” dal 28 giugno. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a Cartabianca su Rai3. “La mascherina è e resta uno strumento fondamentale – ha detto -. Ho appena firmato un’ordinanza dove si dispone che cade l’obbligo di usarla sempre all’aperto. Va indossata necessariamente solo quando non si può rispettare il distanziamento ma resta un punto fondamentale della nostra strategia”. “E’ vero che i nostri numeri sono migliori rispetto a un mese fa, ma – ha avvertito il ministro – non dobbiamo considerare chiusa la partita”.

Covid, ultime notizie – Vaccini, Donini (Regioni): “Rischio tagli Pfizer 40-50% a luglio” – “La quantificazione del taglio” nelle forniture di vaccini Pfizer per luglio “è ancora oggetto di approfondimento” da parte della struttura commissariale e le Regioni “attendono riscontri puntuali”. Al momento “si aggira sicuramente su una percentuale superiore al 40% e non è escluso anche attorno al 50%”. Così Raffaele Donini, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e assessore regionale in Emilia-Romagna, a margine di una conferenza. “Sono ore di lavoro – sottolinea Donini – ma presto uscirà una comunicazione ufficiale” da parte della struttura commissariale.

Rezza: “Segnalazioni variante Delta in moltissime regioni” – “Adesso che sta circolando la variante Delta riceviamo molte segnalazione in moltissime regioni italiane, si sta cercando in questo momento di fare contenimento”. Lo ha dichiarato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione presso il ministero della Salute, in audizione in commissione Sanità al Senato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO