Covid, le ultime notizie di oggi 22 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Da lunedì 26 aprile in Italia torneranno le zone gialle: ristoranti aperti anche a cena (solo con posti all’aperto), riapriranno cinema e teatri e studenti in presenza in tutte le scuole. Intanto prosegue, non senza difficoltà, la campagna vaccinale in Italia (Qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 22 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07,00 – Giorgetti: “Pensiamo a un ‘greenpass’ per gli stranieri” – Il governo sta pensando ad un “greenpass italiano” per gli stranieri in visita nel nostro Paese. Lo ha rilevato il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, a margine del tavolo al Mise sulla Moda. In vista delle riaperture “insieme al ministro Garavaglia stiamo pensando a un ‘greenpass italiano’ che permetta anche l’ingresso nel nostro Paese degli stranieri che rappresentano un pubblico fondamentale per il rilancio del settore”.

LE NOTIZIE DI IERI

Il bollettino – In Italia, mercoledì 21 aprile 2021, si registrano 13.844 nuovi positivi e 364 morti. Ieri c’erano stati 12.074 nuovi casi e 390 morti. In totale sono stati effettuati 350.034 tamponi (ieri erano stati 294.045). Il tasso di positività scende al 3,9 per cento, rispetto al 4,1% di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 475.635 (-7.080). Il bilancio delle vittime ammonta a 117.997 (+364). I guariti invece sono 3.311.267 (+20.552), per un totale di 3.904.899 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 22.784 (-471) sono ricoverati in ospedale, 3.076 (-75) necessitano di terapia intensiva, mentre 449.775 si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 2.095 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 1.881 e dalla Sicilia con 1.288 nuovi casi. Il bollettino.

Covid, ultime notizie – Putin: “Vaccinatevi tutti, vi prego, è l’unico modo” – “Dobbiamo vaccinarci per poter uscire dalla pandemia. Quindi chiedo a tutti i cittadini: andate a vaccinarvi, vi prego”. Lo ha detto Vladimir Putin nel corso del suo discorso annuale all’Assemblea Federale.

Vaccini, Procura Roma indaga su acquisto 157 milioni siringhe – Un fascicolo, senza indagati o ipotesi di reato, e’ stato aperto dalla Procura di Roma in relazione all’acquisto nei mesi scorsi di oltre 157 milioni di siringhe “luer lock”, quelle di precisione, da parte della struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus all’epoca guidata da Domenico Arcuri e pagate circa 10 milioni di euro. Il procedimento è affidato al pm Antonio Clemente. Il fascicolo è legato ad un esposto presentato nel gennaio scorso dal parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, Enzo Rivellini. In base a quanto si apprende l’atto è stato depositato a Napoli e poi trasmesso per competenza ai pm di piazzale Clodio. In base all’esposto le siringhe “sarebbero state pagate ad un costo più alto delle normali siringhe utilizzate nel resto del mondo”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

