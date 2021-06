Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – La pandemia di Covid-19 non è stata ancora sconfitta. Intanto la campagna di vaccinazione in Italia e nel mondo prosegue. Nel nostro Paese sono state somministrate più di 45 milioni di dosi. Sono invece oltre 15 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, lunedì 21 giugno 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Ore 07.00 – Usa, il governo pronto a lanciare la pillola anti-Covid entro fine anno – Gli Stati Uniti scommettono sulla pillola anti-Covid. È quanto riporta un articolo del New York Times, raccontando di un nuovo programma da 3,2 miliardi di dollari attraverso cui il governo americano sosterrà lo sviluppo e lo studio su alcuni farmaci, nello specifico pillole antivirali, che potrebbero arrivare entro la fine di quest’anno con l’obiettivo di salvare vite e tenere le persone lontane dal rischio di ricovero. La notizia completa.

COVID, ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino – In Italia oggi, domenica 20 giugno 2021, si registrano 881 nuovi positivi e 17 morti per Covid. Ieri c’erano stati 1.197 nuovi casi e 28 morti. In totale sono stati effettuati 150.522 tamponi (ieri erano stati 249.988). Il tasso di positività è allo 0,6%, stabile rispetto alle 24 ore precedenti, quando era allo 0,5. (I dati completi)

Stop alle mascherine all’aperto dai primi di luglio: in settimana il parere del Cts – Si avvicina il momento in cui potremo togliere la mascherina all’aperto. Il governo si sta muovendo per ottenere un parere formale al Comitato Tecnico-Scientifico sull’argomento e la decisione è attesa già per la prossima settimana. Qui la notizia completa.

Il Brasile supera il mezzo milione di morti, vaccinazione procede a rilento – Il Brasile ha superato la soglia del mezzo milione di morti causate dal Covid-19. Lo riferisce la stampa locale, basandosi sui dati dei dipartimenti sanitari statali: il Paese conta ora 500.022 vittime del nuovo coronavirus. Il Brasile ha finora 17.822.659 casi confermati mentre la vaccinazione procede a rilento: in circa cinque mesi di campagna, meno del 12% della popolazione ha già assunto le due dosi. Il traguardo delle 500.000 vittime coincide con un nuovo giorno di proteste contro il presidente Jair Bolsonaro, accusato di non aver combattuto la pandemia e di aver favorito la circolazione del virus.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO