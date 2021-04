Covid, le ultime notizie di oggi 21 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Dal 26 aprile in Italia torneranno le zone gialle: ristoranti aperti anche a cena (solo con posti all’aperto), riapriranno cinema e teatri e studenti in presenza in tutte le scuole. Intanto prosegue, non senza difficoltà, la campagna vaccinale in Italia. Superata quota 15 milioni di somministrazioni (Qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, mercoledì 15 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Cts favorevole a prorogare lo stato di emergenza al 31 luglio – Il Comitato tecnico scientifico è favorevole alla proroga dello stato di emergenza coronavirus in Italia fino al prossimo 31 luglio. Viene riferito in un breve comunicato diffuso questa sera dal portavoce, professor Silvio Brusaferro. Il via libera è espresso “alla luce degli scenari epidemiologici e considerato il sovraccarico attuale dei servizi territoriali ed ospedalieri” e la proroga è considerata utile “per affrontare al meglio le misure di contenimento e supportare la campagna vaccinale che vede attualmente come target prioritario le fasce fragili della popolazione”.

LE NOTIZIE DI IERI

Johnson&Johnson, l’Ema: “Possibili legami con rare trombosi. Rapporto benefici rischi rimane positivo” – L’Agenzia europea del farmaco (Ema) trova un possibile collegamento tra il vaccino anti Covid sviluppato da Johnson & Johnson a casi molto rari di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse. Lo ha annunciato Ema che a breve terrà una conferenza stampa. L’Agenzia conferma che il rapporto rischio-beneficio complessivo rimane positivo. L’articolo integrale

Salvini: “Porteremo la proposta di spostare subito il coprifuoco alle 23 su tutti i tavoli” – “Portare in Cdm la proposta di portare il coprifuoco da subito alle 23? Certamente, la porteremo in Cdm, nelle cabine di regia, lo proporremo in tutti i tavoli. Speranza qualche ascolto ha cominciato a darlo”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Radio 24.

Von der Leyen: “Summit Roma per prepararci a pandemie” – “Questa pandemia ci ha dimostrato che la salute è un vero bene pubblico globale. Per questo la Presidenza italiana del G20 e la Commissione europea hanno deciso di ospitare il 21 maggio a Roma un Global Health Summit. Ed è per questo che vogliamo sentire voi prima di discutere su come prevenire crisi future, come prepararsi meglio e come diventare più resilienti in un’era di pandemie”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile, a cui è intervenuto anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi. “Ci sono domande importanti da affrontare: cosa serve per garantire un’efficace cooperazione multilaterale quando si risponde a una crisi sanitaria globale? Cosa possiamo fare per garantire che tutti i paesi, grandi o piccoli, con reddito alto o basso, abbiano le capacità necessarie per affrontare la prossima crisi? E, ultimo ma non meno importante: come possiamo mobilitare le risorse necessarie a livello globale?”, ha aggiunto.

J&J riprenderà distribuzione vaccini in Europa – In seguito alla raccomandazione del Prac dell’Ema, la Società riprenderà la spedizione del vaccino Janssen contro il Covid-19 in Unione europea, Norvegia e Islanda”. Lo rende noto l’azienda che fa parte del gruppo Johnson & Johnson: “La sicurezza e il benessere delle persone che utilizzano i nostri prodotti è la nostra priorità numero uno. Apprezziamo la rigorosa revisione del Prac e condividiamo l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei segni e dei sintomi di questo evento molto raro per garantire la diagnosi corretta e il trattamento appropriato”, ha affermato Paul Stoffels, vice presidente del Comitato esecutivo e direttore scientifico alla Johnson & Johnson. L’azienda aggiornerà il foglietto illustrativo come da indicazione dell’Ema per inserire i rari casi di trombosi come possibili effetti collaterali.

