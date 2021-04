Covid, le ultime notizie di oggi 18 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Dal 26 aprile tornano le zone gialle in Italia, per le quali ci sarà un’importante novità: ristoranti aperti anche a cena (solo con posti all’aperto), riapriranno cinema e teatri e studenti in presenza in tutte le scuole. Intanto prosegue, non senza difficoltà, la campagna vaccinale in Italia (Qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, domenica 18 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 7,00 – Resta il coprifuoco fino a giugno – Il coprifuoco alle 22 resterà in vigore almeno fino al prossimo 30 maggio. “È un punto fermo”, fa sapere a sera Palazzo Chigi. Nonostante le proteste di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La limitazione alla mobilità serale sarà inserita nel prossimo decreto con cui il governo fisserà le nuove regole a partire dal 26 aprile.

LE NOTIZIE DI IERI

In Brasile turni notturni nei cimiteri – Il vertiginoso aumento dei morti a San Paolo negli ultimi mesi ha costretto il sindaco della città più ricca e popolosa del Paese ad adattare la pianificazione funeraria. Ora, oltre ad assumere più personale e veicoli, sono stati aggiunti turni notturni in quattro dei 22 cimiteri comunali, dove vengono scavate 600 tombe ogni giorno.

Arriva il pass vaccinale per spostarsi tra regioni di colore diverso – Già nella giornata di sabato 17 aprile il Cts si riunirà per mettere a punto i dettagli del pass. Di sicuro, nel documento bisognerà dimostrare di aver contratto il Covid da meno di 6 mesi (attraverso un certificato medico) di essere vaccinati o di aver fatto un tampone, risultato ovviamente negativo, nelle 48 ore precedenti. Attraverso il pass vaccinale, che varrà sia per gli italiani sia per chi arriva dall’estero, permetterà come detto di muoversi liberamente all’interno del Paese, ma anche di partecipare a determinati eventi, sia culturali che sportivi (qui l’articolo completo).

Covid, ultime notizie – Superati i tre milioni di morti – I morti di Covid nel mondo dall’inizio della pandemia hanno superato i tre milioni, secondo Worldometer, sito web di dati statistici con base negli Stati Uniti tradotto in 34 lingue. I decessi causati dalla pandemia conteggiati dal sito al momento sono 3.011.440, i contagi totali superano i 140 milioni, mentre i casi attivi sono più di 18 milioni. In massima parte (99,4%) non gravi, e i restanti (107.050, pari allo 0.6%) in condizioni critiche.

