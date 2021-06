COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 17 GIUGNO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Prosegue la campagna vaccinale che in Italia ha portato finora alla somministrazione di oltre 43 milioni di dosi, e sono oltre 14,5 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 17 giugno, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Ore 07.00 – Vaccino: CureVac efficace solo al 47%, titolo crolla – Il candidato vaccino contro il Covid-19 sviluppato dall’azienda tedesca CureVac è risultato efficace solo al 47% da una seconda analisi ad interim. Lo riferisce la compagnia di Tubinga. La comunicazione ha spinto il titolo della società scambiato a New York in ribasso del 40% negli scambi after-hour. “In un contesto senza precedenti con almeno 13 varianti all’interno del sottogruppo di partecipanti allo studio esaminato in questa analisi ad interim, CVnCoV ha raggiunto un’efficacia preliminare del 47 per cento contro la malattia Covid-19 di qualsiasi gravità e quindi non ha soddisfatto i criteri di successo statistici specificati”, si legge nella nota dell’azienda. Il monitoraggio ha confermato un buon profilo di sicurezza del farmaco e i test proseguiranno fino alla fase finale, conclude CureVac.

COVID: LA GIORNATA DI IERI

Stato di emergenza, Gelmini: no ad abusi ma attenzione alla variante Delta – La ministra per le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha annunciato che il Governo valuterà la proroga dello Stato di emergenza, dichiarandosi contraria a ogni forma di abuso dei poteri speciali, ma ricordando il rischio rappresentato dalla diffusione della variante Delta (la cosiddetta variante indiana) in Italia. “Tutti vorremmo evitare lo Stato di emergenza: come italiana auspico che se ne possa fare a meno quanto prima, ma dall’altro lato non possiamo correre rischi”, ha affermato Gelmini. “La valutazione sulla proroga dello Stato di emergenza la farà il Governo con il supporto dei tecnici e del Cts: non si deve abusare della proroga perché sono poteri speciali utilizzati solo dove strettamente necessario, ma la variante Delta non deve essere sottovalutata, un errore che il Governo non commetterà’”.

Speranza: dal 18 giugno il 99 per cento d’Italia in zona bianca – A partire da venerdì 18 giugno, il 99 per cento d’Italia si troverà in zona bianca. L’annuncio arriva direttamente dal ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto oggi a un convegno organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Cnop). “Ho insistito affinché fosse un percorso graduale, ma con tutta probabilità da venerdi’ avremo il 99 per cento del Paese in zona bianca, quindi siamo oggettivamente in una fase diversa”, ha detto Speranza. “Ma serve ancora grandissima attenzione e lavoro costante da tutti i punti di vista per essere attrezzati e organizzati in una fase che è ancora una battaglia aperta”.

Variante Delta, positivi 10 migranti sbarcati a Lampedusa – Un totale di dieci migranti originari del Bangladesh, arrivati a Lampedusa alla fine di maggio, sono risultati positivi alla variante Delta del Coronavirus. La notizia è riportata dal Giornale di Sicilia, secondo cui i risultati dei tamponi sono stati comunicati al ministero della Salute, alla Regione e all’Istituto superiore di sanità. Attualmente, i positivi si trovano in isolamento su una nave quarantena. Qui la notizia completa.

Abrignani: mix di vaccini più forte a parità di sicurezza – Sergio Abrignani, membro del Comitato tecnico scientifico, sottolinea i vantaggi del mix di vaccini anti-Covid. “Sono soddisfatto dei suggerimenti del Comitato tecnico scientifico, di cui faccio parte”, ha affermato l’immunologo in un’intervista al Corriere della Sera. “Probabilmente eviteranno almeno una quindicina di trombosi da vaccino considerando che le dosi sarebbero andate a una decina di milioni di persone”, ha aggiunto Abrignani commentando la decisione di non somministrare i vaccini a vettore adenovirale ai soggetti al di sotto dei 60 anni e il via libera alla vaccinazione eterologa.

