Covid, le ultime notizie di oggi 16 maggio 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – È atteso per la settimana prossima il nuovo decreto anti-Covid, che dovrebbe entrare in vigore dal 24 maggio. Intanto, in Italia sono più di 8 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, domenica 16 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 8.30 – Attesa per la cabina di regia del governo di domani: ipotesi coprifuoco alle 24 – Il 17 maggio duplice appuntamento. Il primo è quello della cabina di regia politica nella quale il governo farà il tagliando alle restrizioni in vigore con il possibile posticipo del coprifuoco a mezzanotte. Il secondo è invece quello della riunione dei tecnici, dalla quale dovrebbero arrivare i nuovi parametri per definire le fasce di colore delle regioni.

Ore 7.00 – Argentina, morti oltre quota 70.000 – L’Argentina, impegnata a contrastare la terza ondata della pandemia da Covid-19, ha superato quota 70.000 morti. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie a Buenos Aires. L’ultimo rapporto del ministero della Salute ha rivelato che nelle ultime 24 ore il numero dei contagi registrati è stato di 21.469, portando il totale generale a 3.290.935 infettati. I morti sono stati 400, un numero che ha fatto raggiungere al bilancio generale dal marzo 2020 di questo settore quota 70.253. Infine, per quanto riguarda le unità di rianimazione, il rapporto segnala che in esse sono ricoverati attualmente 5.517 persone, con una occupazione dei letti del 70% sul territorio nazionale e del 76.5% nell’area metropolitana di Buenos Aires.

Rt resta tra indicatori ma non sarà determinante per zone – L’Rt calcolato sui sintomatici resterà tra gli indicatori di riduzione del rischio, ma non rappresenterà piu’ un automatismo per determinare l’assegnazione dei colori alle regioni. E’ quanto si apprende, da fonti che lavorano alle modifiche dei parametri, in merito all’aggiornamento degli indicatori a cui lavorano Iss, Ministero e Regioni. L’automatismo, come gia’ annunciato, riguarderà esclusivamente l’incidenza dei contagi sulla popolazione e il tasso di ospedalizzazione (Rt ospedaliero). In generale, gli indicatori passeranno da 21 a 10 o 12. Lunedi’ è previsto un incontro tra tutte le componenti per un accordo definitivo.

Covid, ultime notizie – In Brasile 2.211 nuovi decessi e 85mila casi contagio – Il Brasile ha registrato 2.211 nuovi decessi e 85.536 infezioni da Covid-19 nelle ultime 24 ore, il più alto numero di casi di contagio di questa settimana. Lo ha reso noto ieri il Ministero della Salute. Sono già 432.628 le vittime complessive, mentre nel Paese sono state contagiate 15.519.525 milioni di persone, da quando è stato certificato il primo caso, il 26 febbraio 2020. I dati delle ultime settimane mostrano che i decessi sono diminuiti lentamente, ma le infezioni sono aumentate di nuovo.

