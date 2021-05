COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 16 MAGGIO 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 5.753

Decessi: 93

Tamponi effettuati: 202.573

Terapie intensive: -26

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 328.882

Casi totali: 4.159.122

Decessi: 124.156

Guariti: 3.706.084

In Italia oggi, domenica 16 maggio 2021, si registrano 5.753 nuovi positivi e 93 morti (il dato più basso dal 23 ottobre scorso quando le vittime furono 91). Ieri c’erano stati 6.659 nuovi casi e 136 morti. In totale sono stati effettuati 202.573 tamponi (ieri erano stati 294.686). Il tasso di positività è al 2,8 per cento, rispetto al 2,2 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 328.882 (-3.948). Il bilancio delle vittime ammonta a 124.156 (+93). I guariti invece sono 3.706.084 (+9.603) per un totale di 4.159.122 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 12.134 (-359) persone sono ricoverate in ospedale, 1.779 (-26) necessitano di trattamento in terapia intensiva, mentre 314.969 sono in isolamento domiciliare.

