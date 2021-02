Covid, le ultime notizie di oggi (14 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre la situazione epidemiologica in Italia sembra essere stabile, le varianti del Covid-19 preoccupano sempre più. Motivo per cui diventa fondamentale accelerare le vaccinazioni con il nostro Paese che finora ha somministrato oltre 2 milioni di vaccini, con più di un milione di persone che hanno già ricevuto la doppia dose (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, lunedì 15 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

LA DIRETTA

Ore 07.00 – Meloni: “Mazzata finale per lo sci. Per il governo gli italiani sono sudditi” – “È scandalosa la superficialità con la quale si prendono in giro cittadini e imprese, procedendo a tentoni, trattando gli italiani come sudditi. Basta!”. Giorgia Meloni prende posizione così facendo osservare che “solo pochi giorni fa il governo Conte-Speranza e il Cts avevano autorizzato la riapertura delle piste sci dal 15 febbraio nelle regioni in zona gialla. A 24 ore dalla ripartenza, lo stesso Cts dice che non ci sono più le condizioni e il governo Draghi-Speranza decide un altro rinvio”.

“È la mazzata finale – sottolinea la leader FdI – per tantissimi operatori, che non hanno lavorato per mesi subendo perdite enormi e che per organizzare la riapertura hanno sostenuto spese, assunto personale, venduto skipass, accettato prenotazioni alberghiere. Quando verranno ristorate queste imprese? Quanti soldi verranno stanziati per pagare i danni di questa scelta? Chi dirà ai lavoratori appena assunti che da domani dovranno rimanere a casa? Ma – incalza – soprattutto: come lavorate?”.

Ore 06.30 – Impianti da sci, sconcerto di Bonaccini: “Rispettiamo le regole, ma aiuti subito” – “Non posso non esprimere stupore e sconcerto, anche a nome delle altre Regioni, per la decisione di bloccare la riapertura degli impianti sciistici a pochissime ore dalla annunciata e condivisa ripartenza per domani”. A parlare è il presidente della Regione Emilia-Romagna, e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. “Solo una settimana fa – ricorda, sempre su Facebook – il Cts nazionale aveva validato la riapertura di queste attività in zona gialla attraverso linee guida molto stringenti, formulate dalle Regioni in accordo coi gestori e secondo le indicazioni degli stessi tecnici. Così come siamo stati noi presidenti a condividere di bloccare gli spostamenti tra regioni, anche in zona gialla, anche per le prossime settimane. Poi, in queste ore, abbiamo assistito ad un cambio repentino di orientamento da parte del Cts, che spiazza totalmente i gestori degli impianti e quanti avevano già prenotato”.

“Non mi sono mai permesso di sindacare le misure per contenere i contagi, perché il contrasto dell’epidemia era e resta la priorità assoluta; ma cambiare le regole all’ultimo minuto, apprendendolo peraltro – annota Bonaccini – dalle agenzie di stampa, è un danno enorme per gli operatori economici, che hanno già visto saltare il grosso della stagione invernale e si erano preparati con pazienza e sacrificio alla giornata di domani”. “Le regole si rispettano, ci mancherebbe altro, ma ora – incalza – servono subito aiuti economici concreti e immediati”.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Cts: “Non ci sono condizioni per aprire piste da sci” – Alla luce delle “mutate condizioni epidemiologiche” dovute “alla diffusa circolazione delle varianti virali” del virus, “allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive attuali, incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale”. È quanto ha risposto il Comitato tecnico scientifico alla richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza di “rivalutare la sussistenza dei presupposti per la riapertura” dello sci, “rimandando al decisore politico la valutazione relativa all’adozione di eventuali misure più rigorose”.

Vaccini, quasi 3 milioni di dosi somministrate – Sono 2.962.975 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l’81.1% del totale di quelle consegnate (3.651.270, di cui 3.288.870 Pfizer/BioNTech, 112.800 Moderna e 249.600 Astrazeneca). La somministrazione ha riguardato 1.868.171 donne e 1.094.804 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 1.279.555. È quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 8.00 di oggi. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 2.022.265 operatori sanitari, 550.634 unita’ di personale non sanitario, 322.837 ospiti di strutture residenziali e 67.239 over 80.

Nuova Zelanda ordina lockdown di 3 giorni ad Auckland – Il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha ordinato un lockdown di livello 3 a Auckland, in seguito alla scoperta di tre nuovi casi di Covid-19 nella maggiore città del Paese. Le restrizioni saranno in vigore per tre giorni e prevedono la chiusura dei luoghi pubblici e il divieto di assembramenti oltre le 10 persone salvo matrimoni e funerali. Le scuole e i negozi possono restare aperti purché venga rispettato il distanziamento. Il resto della Nuova Zelanda è invece sottoposto a un lockdown di livello 2, con restrizioni più blande.

